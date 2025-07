Pour briser le blocus humanitaire instauré par Tel-Aviv : En dépit des mises en garde israéliennes, les Handala et Al-Khalifa voguent vers Gaza

Le navire Handala, affrété par la Coalition de la Flottille de la Liberté, a levé l’ancre dimanche depuis Gallipoli, dans le sud de l’Italie, à destination de Gaza. Après un retard de deux jours pour des raisons techniques et même un sabotage selon Emma Fourreau, eurodéputé LFI, cette nouvelle expédition humanitaire, annoncée depuis un mois, ambitionne de « briser le blocus humanitaire » imposé par Israël et de « stopper le génocide » dans l’enclave palestinienne, selon les expressions employées par la Coalition.

Chargé de vivres, de matériel médical, de lait infantile et de médicaments, le bateau symbolise un élan de solidarité internationale face à une situation humanitaire désastreuse après plus de vingt mois de conflit. Une opération de communication À bord, une quinzaine de militants, dont les députées françaises de La France insoumise (LFI), Gabrielle Cathala et Emma Fourreau, accompagnées de figures comme l’acteur américain Jacob Berger, le syndicaliste Chris Smalls et l’avocate américano-palestinienne Huwaida Arraf, deux fois nommée pour le prix Nobel de la paix.

Des journalistes et des militants d’autres nationalités complètent l’équipage. « C’est une mission pour les enfants de Gaza, pour briser le blocus et le silence estival sur le génocide », a déclaré G. Cathala à l’AFP, tout en défiant Israël d’intercepter un navire transportant des biens essentiels comme du lait pour bébés. En France, un seul parti présent à l’Assemblée nationale a soutenu cette initiative : il s’agit de LFI, dont la présidente Mathilde Panot a estimé que le bateau « défend notre humanité commune ».

Cette initiative s’inscrit dans une longue série de tentatives de la Flottille de la Liberté, créée en 2010 pour contester le blocus maritime israélien. En juin 2025, le Madleen, avec à son bord Greta Thunberg et Rima Hassan, avait été arraisonné par la marine israélienne à 185 km de Gaza. Malgré cet échec, la Coalition persiste, portée par des campagnes de dons. « Nous réessayerons autant de fois qu’il le faudra », assure E. Fourreau, consciente de l’aspect purement symbolique de l’opération, mais déterminée à dénoncer les violations du droit international.

Le Handala, un ancien chalutier norvégien de 1968 orné de messages de soutien aux Palestiniens, naviguera environ une semaine pour parcourir les 1 800 km jusqu’à Gaza. Si des bateaux ont réussi à atteindre l’enclave en 2008, les échecs, comme l’attaque meurtrière du Mavi Marmara en 2010, restent nombreux. Cette mission, très politique, vise à alerter sur les pénuries critiques à Gaza, où le blocus imposé depuis mars 2024 exacerbe les souffrances des palestiniens.

Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a dénoncé, lundi une « initiative irresponsable » après le départ du Handala. Dans une publication sur le réseau social X, le chef de la diplomatie française insiste sur le fait que « les conseils aux voyageurs s’appliquent à tous, y compris aux députés LFI (La France insoumise) » et rappelle, de ce fait, que « se rendre à Gaza est dangereux, strictement déconseillé, et ne peut contribuer en rien à résoudre la catastrophe humanitaire en cours sur place ». Et de poursuivre: « Les équipes (du Quai d’Orsay) – déjà très mobilisées – assureront comme toujours leur mission consulaire pour gérer au mieux les conséquences de cette initiative irresponsable ».

A signaler qu’un autre navire, Al Khalifa, vogue depuis Abou Dhabi vers le port égyptien d’Al Arich. Il devrait mouiller au large de l’enclave palestinienne qui est quadrillée de toutes parts par l’armée sioniste.

Dans ces circonstances, les habitants de Gaza ont lancé un appel pressant à l’Egypte en vue d’ouvrir le passage de Rafah pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire et sauver le peuple palestinien de Gaza de la famine dans le contexte de la guerre d’extermination en cours.