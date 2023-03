Pluie de missiles israéliens sur le nord syrien : L’aéroport d’Alep mis hors service

L’agence syrienne officielle SANA indique que « vers 3 h 55 aujourd’hui, l’ennemi israélien a mené une agression aérienne avec un certain nombre de missiles, depuis la Méditerranée, à l’ouest de Lattaquié, ciblant les environs de l’aéroport d’Alep », citant un communiqué militaire syrien.

Selon la source l’agression « a causé des dégâts matériels à l’aéroport ».

Selon le ministère syrien des Transports, des dégâts ont affecté la piste et certains équipements de navigation, raison pour laquelle l’aéroport sera mis hors service jusqu’à l’achèvement des réparations.

C’est la deuxième attaque israélienne contre cet aéroport ce mois-ci, après celle du 6 mars. Cette dernière a été réalisée au moment où des avions chargés d’aide humanitaire y atterrissaient pour secourir les rescapés du séisme du 6 février qui a causé la mort de 6.000 personnes en Syrie. Le raid précédent avait été perpétré en septembre 2022.

Depuis l’éclatement de la guerre en Syrie, l’entité sioniste a mené des centaines de raids aériens et de bombardements de différents sites syriens sous prétexte de frapper des positions iraniennes ou celles du Hezbollah.

Les attaques contre les aéroports dont celui de Damas et d’Alep ont pour but selon la version israélienne d’entraver les efforts de l’Iran de transférer des armes à la résistance libanaise. « Israël voit depuis longtemps que l’enracinement de l’Iran en Syrie est une menace pour sa sécurité nationale », rapportent les médias israéliens.

L’Iran, la Syrie et le Hezbollah sont des piliers essentiels de l’Axe de la Résistance, terme accordé à une coalition d’Etats et d’organisations, dont les mouvements de résistance palestiniens, pour contrer le projet américano-sioniste dans la région du Moyen-Orient.

Sur un autre plan, Sergei Naryshkin, chef du service du renseignement extérieur russe, a accusé les Etats-Unis de vouloir utiliser les extrémistes islamistes syriens pour kidnapper des militaires russes et iraniens en Syrie.

« Les États-Unis continuent d’utiliser les groupes islamistes sous leur contrôle en Syrie pour saper les positions du gouvernement légitime dirigé par Bachar al-Assad », a-t-il dénoncé dans un communiqué publié par son service. Qualifiant la coopération américaine avec des terroristes islamistes de « terrorisme d’État ».

Le renseignement russe a aussi assuré que Washington coordonnait les « opérations de sabotage avec Daech » depuis la base militaire d’Al-Tanf dans le gouvernorat de Homs, l’accusant d’avoir l’intention de former des brigades de terroristes en Syrie pour mener des hostilités dans plusieurs régions du pays. « Les Américains et leurs alliés britanniques travaillent avec les formations secrètes de l’organisation terroriste Daech (ISIS), qui se trouvent toujours dans des régions reculées du pays », assure le service russe.

La semaine dernière, des sources de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen ont rapporté que « la coalition internationale dirigée par Washington en Syrie a transféré un certain nombre de membres de Daech de la prison du lycée industriel de la ville de Hassaké.

Les militants de l’organisation, qui comptent environ 150 membres de diverses nationalités étrangères, ont été transférés vers les bases américaines d’Al-Shadadi et d’Al-Omar dans la campagne de Deir Ezzor et au poste frontière de Semalka », toujours selon ces sources.