Pavillon Bleu : 28 plages arborent le label environnemental. De quoi rassurer les estivants...

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a précisé que les 27 plages ayant obtenu le Pavillon Bleu en 2024 ont toutes renouvelé leur distinction pour 2025, ce qui témoigne, selon elle, de la continuité des efforts déployés par les collectivités territoriales, leurs partenaires économiques et les associations de la société civile pour maintenir des normes environnementales rigoureuses durant toute la saison estivale. À ces plages s’ajoute cette année celle de Sol, située dans la province de Tanger-Assilah, portant à 28 le nombre total de plages labellisées.

La liste comprend les plages suivantes : Oued Laou, Essaouira, Arekmane, El Haouzia, Sidi Rahal (secteur IV), Bouznika, Ba Kacem, M’diq, Rifiyine, Sidi Ifni, Saïdia municipale, station touristique de Saïdia (partie ouest), Dalia, Achakar, Sol, Beddouza, Safi municipale, Souiria, Aglou, Imin Turga, Oum Labouir, Foum El Oued, Skhirat, Sidi Abed, Plage des Nations, Aïn Diab Extension, la Marina et la Marina Smir Est.

Le même communiqué produit par la Fondation indique également que le lac de montagne d’Aguelmame Azegza, situé au cœur du Parc national de Khénifra, a renouvelé lui aussi son label Pavillon Bleu. Niché entre une falaise escarpée et une forêt de cèdres majestueuse dans le Moyen Atlas, ce site naturel a été aménagé par la Fondation en collaboration avec les autorités locales : accès routiers améliorés, création d’infrastructures de services, d’espaces de camping et d’installations sanitaires. Ces aménagements ont permis à ce site exceptionnel de devenir le premier lac naturel du Royaume à arborer le Pavillon Bleu.

Par ailleurs, le port de plaisance de Tanger Marina Bay a obtenu pour la première fois le Pavillon Bleu en 2025, devenant ainsi le quatrième port de plaisance marocain à obtenir cette distinction, après ceux de Saïdia (2018), Marina Smir (2022) et Al Hoceïma (2023). Inauguré en 2018 dans le cadre du réaménagement du port de Tanger, il constitue aujourd’hui le plus grand port de plaisance du Royaume, avec une capacité de 1 400 postes d’amarrage. Son éligibilité à cette distinction internationale repose sur la qualité de ses équipements, notamment en matière de gestion des déchets et de services offerts aux usagers.

Selon la Fondation, avec un total de 33 sites labellisés, le Maroc se classe 21e au niveau mondial parmi 50 pays, 1er pays arabe et 2e pays africain en nombre de sites arborant le Pavillon Bleu, label symbole d’excellence en matière de gestion environnementale des espaces balnéaires.

Le label repose sur quatre critères fondamentaux : la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation environnementale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que l’aménagement et la gestion durable. La Fondation précise que des visites d’inspection inopinées sont menées durant l’été pour vérifier le respect de ces normes.

Toutes les plages distinguées par le Pavillon Bleu sont intégrées dans le programme national « Plages Propres », qui mobilise chaque été 68 collectivités territoriales, avec le soutien de la Direction générale des collectivités territoriales, 25 partenaires économiques, plus de 100 associations locales, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels, dont en particulier : le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution relevant du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, la Direction générale de la protection civile, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que la Direction des ports et du domaine public maritime du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Cette alliance d’acteurs œuvre pendant près de trois mois à l’amélioration des équipements des plages, au contrôle de la qualité du sable et des eaux de baignade, à la sécurité sanitaire et à la sensibilisation des estivants aux enjeux environnementaux.

Pour l’année 2025, 45 plages sont candidates à l’obtention du Pavillon Bleu, ce qui reflète un engouement croissant des communes littorales pour ce label, reconnu pour sa contribution à la valorisation du tourisme durable et à la promotion des territoires.

Créé en 1987 par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement, le Pavillon Bleu est aujourd’hui le label environnemental le plus prestigieux à l’échelle mondiale. En 2025, 5 195 sites à travers le monde figurent dans le réseau mondial du Pavillon Bleu, dont 95 % (4 928 sites) se situent dans l’hémisphère nord.