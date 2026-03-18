Passé colonial espagnol : Le roi Felipe VI reconnait les « abus » au Mexique…

S’exprimant lundi au Musée archéologique national de Madrid, à l’occasion d’une exposition consacrée aux femmes autochtones, le souverain espagnol a déclaré qu’il y avait eu « beaucoup d’abus » durant la conquête des territoires devenus plus tard le Mexique, selon des propos rapportés par le quotidien El País.

« Il y a des choses qui, lorsque nous les étudions avec les critères d’aujourd’hui… ne peuvent pas nous rendre fiers », a-t-il affirmé, en présence de Quirino Ordaz, ambassadeur du Mexique en Espagne.

Ces déclarations marquent la première fois qu’un monarque espagnol reconnaît publiquement des abus liés à l’époque coloniale, une question sensible qui a alimenté des tensions diplomatiques entre Madrid et Mexico ces dernières années.

En ouvrant ce chapitre, reste à savoir jusqu’où iront les autorités espagnoles qui peinent encore à se débarrasser de leur passif colonial…