P. Von Scirach, Président du GPI : L’Algérie appelée « à négocier de bonne foi » avec le Maroc

P. Von Schirach, qui réagissait à la tournée régionale en Algérie et au Maroc menée par Joshua Harris, sous-secrétaire adjoint américain pour l’Afrique du Nord, a indiqué que l’Algérie doit s’investir dans une solution « constructive ».

Revenant sur la position constante des Etats-Unis en soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement ce différend régional, le président du think tank basé à Washington, a souligné que cette position a été réitérée jeudi par la diplomatie US, à l’occasion des entretiens de J. Harris avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, publié à l’issue de cette rencontre, avait en effet relevé que « les États-Unis continuent de considérer le plan marocain d’autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste ».

Le président du GPI s’est déclaré impressionné par la dynamique de développement dans les provinces du Sud du Royaume, et les efforts déployés par le Maroc en faveur de la prospérité des populations locales. « Je suis très impressionné par l’ampleur et la portée des programmes de développement, notamment l’hydrogène vert, et les nouveaux projets éoliens, portuaires, agricoles et aquacoles », a-t-il relevé. L’expert a exprimé, en outre, son appui à cette dynamique « constructive » de développement socio-économique qui plus est renseigne sur l’engagement du Maroc dans un « agenda ambitieux » d’amélioration constante des conditions de vie des populations locales.