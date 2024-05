Œufs de merlu contaminés par l’anisakis : La RASFF bloque un lot en provenance du Maroc

« Le RASFF a qualifié cet incident de grave. Pour le moment, on ignore à la fois le poste frontière où le lot contaminé a été détecté et sa destination finale », ajoute le média public espagnol. La cargaison contaminée a été retirée par les services de contrôles sanitaires européens.

Selon l’Agence espagnole de sécurité alimentaire et nutritionnelle (AESAN), l’anisakis est un parasite présent dans les poissons et les céphalopodes, comme les calamars, les poulpes et les seiches, entre autres. Cet organisme provoque de graves problèmes intestinaux et allergiques, explique RTVE.