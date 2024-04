Nouveau crime caractérisé de Tsahal à Gaza : Sept humanitaires tués froidement à Deir al-Balah

L’ONG US déplore la mort de sept employés lors d’une « attaque ciblée de l’armée israélienne ». L’ONG qui déplore un acte «impardonnable», suspend ses activités dans la région, et ce, alors qu’elle avait participé à la livraison d’aide par voie maritime. Ce qui atteste de la volonté israélienne de soumettre les Gazaouis par l’arme de la faim. Dans un communiqué, l’ONG a précisé que l’équipe d’humanitaires « se déplaçait dans une zone sans conflit à bord de deux voitures blindées portant le logo WCK ». En dépit des communications constantes avec l’armée israélienne pour sécuriser les déplacements des employés, « le convoi a été touché alors qu’il quittait l’entrepôt de Deir al-Balah, où l’équipe avait déchargé plus de 100 tonnes d’aide alimentaire humanitaire amenée à Gaza par la route maritime ». « Il ne s’agit pas seulement d’une attaque contre WCK, c’est une attaque contre des organisations humanitaires », a déclaré Erin Gore, directrice de l’ONG, déplorant la perte « de belles vies aujourd’hui à cause d’une attaque ciblée de l’armée israélienne ». Les sept humanitaires tués lors de la frappe « sont originaires d’Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, ont la double nationalité américaine et canadienne et sont palestiniens », détaille le communiqué de l’ONG.

De son côté, l’armée israélienne a affirmé « mener une enquête approfondie aux plus hauts niveaux pour comprendre les circonstances de cet incident tragique ». Face à cet incident, Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l’Union européenne, a déclaré dans un message sur la plateforme X condamner l’attaque et demander une enquête « instamment ». « Malgré toutes les demandes visant à protéger les civils et les travailleurs humanitaires, nous constatons de nouvelles victimes innocentes », a-t-il ajouté. Washington, par l’intermédiaire d’Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, a exhorté « Israël à enquêter rapidement sur ce qui s’est passé ». L’Australie a dénoncé un événement « complètement inacceptable » tandis que Varsovie et Madrid ont exigé des explications, l’Espagne condamnant une « attaque brutale ». Londres qui a dénoncé l’attaque meurtrière a convoqué l’ambassadeur israélien au Royaume Uni. La Chine s’est dite « choquée », rapporte l’AFP. Fondée en 2010, cette ONG américaine dont le siège est à Washington participe aux actions humanitaires dans l’enclave gazaouie dans le cadre de l’opération « Safeena » (bateau en arabe). La société a déjà envoyé deux navires sur les côtes de la bande de Gaza avec l’aide de Chypre et des Émirats arabes unis. L’ONG a notamment précisé sur son site avoir « déjà livré près de 200 tonnes de nourriture au nord de Gaza » par voie maritime.

Si la communauté s’est levée pour dénoncer ce nouveau crime israélien, forces est de souligner que l’occupation a commis 7 massacres durant les 24 dernières heures tuant 71 Palestiniens et en blessant 102 autres dans la bande de Gaza.

Le nouveau bilan du ministère de la Santé de Gaza fait état de 32.916 martyrs et 75.494 blessés depuis le 7 octobre dernier. Victimes palestiniennes qui, fort malheureusement, ne bénéficient pas de la même levée de boucliers de la part des « bonnes consciences » occidentales. Reste la résistance palestinienne pour porter la voix d’un peuple que le sionisme voudrait « gommer » de la région. En dépit du déséquilibre des forces, la résistance palestinienne ne baisse pas les bras. Dans la région de Khan Younès, un véhicule militaire israélien a été touché. Une opération parmi tant d’autres qui assurent que l’objectif visé par Benyamin Netanyahu, à savoir la liquidation de la résistance palestinienne, relève de la pure chimère.