Opération spéciale en Ukraine : V. Poutine veille sur les héros russes. Plus qu’une opération de com...

« Lorsque nous avons développé et préparé ce programme, je voulais vraiment qu’il crée les conditions pour que le présent et l’avenir de notre pays soient liés, non pas en paroles mais en actes, à des gens comme vous, que ce soit votre temps. C’est pourquoi nous avons intitulé ce programme « Le Temps des héros » », a noté le dirigeant russe. Vladimir Poutine a également indiqué que la Russie « traverse de temps en temps des épreuves très difficiles ». En même temps, selon lui, l’immortalité de la Russie et de ses peuples s’exprime dans ses victoires remportées par le pays en dépit de ces épreuves. « Cela concerne peut-être non seulement la situation actuelle, mais aussi la Russie en général. L’immortalité du peuple russe et de la Russie, du peuple multiethnique de la Russie et de notre État commun millénaire », a-t-il souligné. « À cet égard, je voudrais souligner que le chemin vers ces victoires est tracé par des gens comme vous et vos compagnons d’armes qui, vous le savez mieux que quiconque, accomplissent en ce moment-même leur devoir envers la Patrie sur la ligne de contact, au front », a encore relevé V. Poutine en s’adressant aux participants de l’opération militaire spéciale. Le programme « Le Temps des héros », mis en œuvre sur ordre du maitre du Kremlin, vise à améliorer les compétences professionnelles des participants à l’opération militaire spéciale en Ukraine, y compris dans les spécialités civiles, en vue d’un emploi ultérieur au sein des autorités nationales et municipales, ainsi que dans les entreprises d’État. Les mentors du programme sont des chefs de l’administration du président russe, des membres du gouvernement russe, des gouverneurs, des maires et des dirigeants des principales entreprises du pays. Ce programme comprend une formation aux méthodes et technologies modernes de gestion, au travail en équipe et au développement personnel.

La veille mercredi, l’homme fort de Moscou a rappelé que la triade nucléaire est le « garant de la souveraineté de la Russie », et appelé, à l’occasion d’une réunion sur le programme d’armement de l’État, à lui porter une « attention particulière ». Le chef de l’État russe a également souligné la modernisation des équipements effectués au sein des forces nucléaires.

« Une attention particulière doit être accordée à la triade nucléaire, qui a été et reste le garant de la souveraineté de la Russie et joue un rôle clé pour assurer l’équilibre des pouvoirs dans le monde », a déclaré Vladimir Poutine, lors d’une réunion sur le programme d’armement de l’État. Le chef de l’État russe a par ailleurs précisé que « la part des armes et équipements modernes dans les forces nucléaires stratégiques s’élève désormais à 95 % », estimant qu’il s’agissait là d’un « bon indicateur ». « En fait, c’est le niveau le plus élevé parmi les puissances nucléaires mondiales », a ajouté le maitre du Kremlin.

La triade nucléaire représente les trois grands vecteurs : aérien, terrestre et maritime, permettant de déclencher une frappe nucléaire.