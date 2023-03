« Nocturnes du patrimoine » : Casamémoire définit les circuits historiques

A Casablanca, l’association Casamémoire organise les Nocturnes du patrimoine, durant deux soirées du mois de ramadan, les 31 mars et 1er avril 2023 à partir de 21h. L’idée est d’offrir aux habitants et aux visiteurs la possibilité de « redécouvrir la richesse architecturale et culturelle de Casablanca, de nuit, à travers des circuits guidés ». Ancienne médina, centre historique et quartier des Habous, sont les circuits retenus dans ce cadre.