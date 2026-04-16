Marché des hydrocarbures : Le Conseil de la concurrence n’a rien à reprocher aux acteurs

« Le Conseil de la concurrence n’a relevé aucun comportement anticoncurrentiel sur le marché. Il souligne toutefois, une fois de plus, que l’alignement des opérateurs sur des dates identiques de révision des prix, associé à des variations d’ampleur comparable, tend à limiter la souplesse des ajustements tarifaires », indique cette note, dans le prolongement de la première analyse de la période du 1er au 16 mars 2026.

Cette situation peut ainsi freiner la répercussion des fluctuations des prix internationaux et conduire à des évolutions tarifaires relativement uniformes entre les acteurs, relève la même source. « Ce mode de fonctionnement trouve en partie son origine dans l’ancien dispositif de régulation des prix, où les ajustements intervenaient traditionnellement les 1er et 16 de chaque mois », rappelle le Conseil, jugeant que dans un environnement libéralisé, le maintien de ce calendrier apparaît de moins en moins pertinent.

Dans ce cadre, le Conseil insiste sur la nécessité de faire évoluer ces pratiques afin de les adapter aux exigences d’un marché concurrentiel, tout en considérant la nécessaire stabilité du marché, estimant que les décisions de fixation des prix gagneraient à mieux intégrer les spécificités propres à chaque opérateur en termes d’approvisionnement, de conditions contractuelles d’achat, des niveaux de stocks et des stratégies commerciales mises en œuvre.

L’analyse comparative du 1er mars au 1er avril 2026 met en évidence une répercussion différenciée des variations des cotations internationales aux prix de vente à la pompe au Maroc. Pour le gasoil, la transmission demeure partielle (écart total de -1,35 DH/L), bien qu’une amélioration du taux de répercussion soit observée lors de la seconde période du 16 mars au 1er avril 2026.

Concernant l’essence, la transmission apparaît, sur les deux périodes, supérieure aux variations internationales. L’écart total de +0,33 DH/L met en évidence une asymétrie dans la transmission des prix selon les produits.