Marathon des Sables : Un trio marocain rafle la victoire. R. El Morabity bat le record de L. Ahansal…

Le coureur de 42 ans a battu au passage le record de 10 victoires détenu par le spécialiste de la discipline Lahcen Ahansal. Il s’est imposé avec un temps total de 20 heures, 55 minutes et 47 secondes, avec 5 minutes et 3 secondes d’avance sur son frère Mohammed El Morabity qui a réalisé un temps de 21 heures et 50 secondes. Le Marocain Ahmed Ouikhalfen s’est classé troisième (22 heures, 27 minutes et 58 secondes).

R. El Morabity a passé la ligne d’arrivée de la dernière étape de 21,1 km en 1ère place en 1 heure, 41 minutes et 3 secondes, avec 36 secondes d’écart avec le 2e Mohammed El Morabity (1 heure, 41 minutes et 39 secondes) et 2 minutes et 26 secondes avec le 3e, Ahmed Ouikhalfen (1 heure, 43 minutes et 29 secondes).

Le Marathon des Sables est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes (250 km), en autosuffisance alimentaire et en allure libre, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire). La 38e édition du MDS, organisée du 12 au 22 avril 2024, a été remportée par les Marocains R.El Morabity et Aziza El Amrany.