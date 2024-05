Managem : Un chiffre d’affaires en repli de 13% au T1 2024

Cette évolution trouve pour source d’un côté la suspension temporaire des opérations polymétalliques sur le site de Guemassa, visant à finaliser la construction de la nouvelle digue parasismique suite au séisme survenu en septembre 2023 dans la région d’Al Haouz, entraînant une baisse du CA d’environ -210 MDH, la a baisse de la production du Cobalt provenant de la mine de Bou-Azzer, dans le but de préserver les ressources dans un contexte marqué par l’effondrement des cours du métal couplée à une période de maintenance de deux mois appliquée sur certaines installations, engendrant un recul supplémentaire du chiffre d’affaires d’environ -120 MDH.

Atténué partiellement par l’appréciation des cours des métaux précieux (soit +12% pour l’Or, +6% pour l’Argent) et du Cuivre (+11%) et l’amélioration de la production de l’argent provenant de la carrière et du souterrain. En séquentiel, les revenus ressortent en amélioration de +23%. En matière d’investissement, Managem a mobilisé au terme des 3 premiers mois de l’année des CAPEX de 1 332 MDH, en bond de +2,7x, dont 60% alloués à la construction des projets BOTO au Sénégal et Tizert au Maroc.

Enfin et au volet bilanciel, l’endettement net se hisse de +1 211 MDH à 8 799 MDH par rapport à fin 2023, marqué par le maintien de l’effort d’investissement du Groupe pour accompagner les projets de développement en Afrique.