Coopstar Workshop : Le Maroc abrite le 2ème atelier pour la transformation durable des coopératives en Afrique

L’Atelier Coopstar réunit des experts, des leaders coopératifs, des décideurs politiques et des entrepreneurs de vingt pays, dont le Maroc, le Kenya, le Sénégal, le Botswana, la Tanzanie, le Cameroun, l’Eswatini, la Corée, l’Ouganda, la Belgique, le Nigéria, l’Afrique du Sud, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, le Cap-Vert, le Ghana, la Suisse, la Zambie, le Togo et le Zimbabwe. Ce projet est une initiative collaborative issue de recherches-actions coopératives approfondies, de la création de réseaux et d’interactions intensives entre les principales parties prenantes. Il inclut le mouvement coopératif africain, l’Alliance Coopérative Internationale et son bureau régional africain, l’Organisation Internationale du Travail, ainsi que des partenaires coopératifs internationaux tels que la Fédération Coréenne des Coopératives de Crédit Communautaire (KFCC) et le Fonds Raiffeisen Belge (Cera/BRS).

Après la tenue d’un atelier préliminaire en décembre 2023 à Nairobi, au Kenya, réunissant des experts de 17 pays africains pour poser les bases d’un projet de livre qui porte sur le rôle des coopératives dans la transition vers une économie circulaire, verte et durable, notamment par la présentation et la discussion des premiers rapports nationaux, ce deuxième atelier est consacré à la finalisation des chapitres dudit livre. Ce projet transformateur soutient le mouvement coopératif africain, en alignement avec l’Agenda 2030 des Nations Unies et au-delà.