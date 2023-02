M. Zoufri à l’œuvre à Rabat : Une « Symphonie africaine » en façade

« Symphonie africaine », dont le premier coup de pinceau est donné jeudi 26 janvier 2023, est réalisée en plein célébration de « Rabat, capitale culturelle de l’Afrique« . Un vibrant hommage à l’Afrique, berceau de l’humanité et continent en plein effervescence artistique.

« Symphonie africaine » célèbre aussi les diverses manifestations, dédiées aux arts africains, qu’a abrité le Musée Mohammed VI d’Art moderne et Contemporain : l’Afrique en Capitale, Lumières d’Afrique, les trésors de l’Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar, l’Afrique vue par ses photographes de Malick Sidibé à nos jours… Sa réalisation coïncide avec « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui de la restitution à la révélation : Volet contemporain « . Un heureux hasard !

« Symphonie africaine », première étape d’un projet original, donne un avant-gout de l’exposition à laquelle nous convie M. Zoufri à Bab Rouah en mai 2023.

L’artiste est né à Nador où il a poursuivi ses études primaires à Segangan puis secondaires à Nador et Oujda. Après l’obtention de son baccalauréat, il a rejoint l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles où il a obtenu une licence en arts plastiques et visuels. Il a également intégré l’Ecole Supérieure des Arts Plastiques et Visuels de Mons. Enseignant des arts plastiques à la Fédération Bruxelles-Wallonie de Belgique, M. Zoufri a participé à plusieurs expositions collectives et personnelles en Europe et au Maroc et réalisé plusieurs œuvres murales en Belgique.

En novembre 2016, il installe à Molenbeek-Saint-Jean la sculpture « La flamme de l’espoir », réalisée en hommage aux victimes des attentats de Paris et Bruxelles. En 2018, il dote la ville d’Oujda d’une sculpture pour clôturer les manifestations de « Oujda capitale de la culture arabe « .