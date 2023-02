FICAM 23 : Hommage à S. El Khyari

L’occasion sera de découvrir des dessins originaux issus de des courts-métrages de l’artiste, dont « L’ombre des Papillons », son dernier film en aquarelle, sélectionné à Locarno et à Toronto. Ce travail sera également projeté en compétition officielle, dans le cadre de la Court’ Compet’ FICAM 2023.

Cette exposition reviendra aussi sur le parcours de la réalisatrice, qui fera découvrir aux festivaliers les étapes de fabrication de « Ayam », avec la voix de feue Amina Rachid. Ce film court a été consacré notamment par le Prix du public, lors de la Courts Compet’, FICAM 2018.

Native de Casablanca en 1992, S. El Khyari a appris l’animation en autodidacte, parallèlement à ses études en gestion culturelle à Paris (France). Elle obtient, par la suite, un Master en animation au prestigieux Royal College of Art de Londres, rappellent les organisateurs du FICAM. La jeune artiste a ainsi été révélée au public à travers ce festival.

Le FICAM 2023 ambitionne aussi de faire connaître de nouveaux jeunes talents marocains, à travers notamment un volet formation inédit au Maroc, sous forme de Modules professionnalisants du cinéma d’animation. « Cinq ateliers seront dédiés, pendant le festival, aux métiers du film d’animation : scénario, story-board, character design, animation 2D et animation FX », indique-t-on. Plus de 100 étudiants d’écoles d’art et d’audiovisuel du Maroc sont attendus.

Par ailleurs, cette édition rendra hommage à Kristof Serrand, « l’une des sommités du film d’animation international », qui sera présent au FICAM 2023. Il donnera, dans ce cadre, une « Leçon de cinéma » durant laquelle il reviendra sur son parcours, de l’école des Gobelins aux studios américains Gaumont, Amblimation, Dreamworks, Netflix.