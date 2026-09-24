M. Pezeshkian à l’ONU plaide la diplomatie : Tractations relancées entre Téhéran et Washington

Massoud Pezeshkian a expliqué que lors de son élection et de son investiture, des ennemis ont assassiné le martyr Ismail Haniyeh, ajoutant : « Ils sont venus de loin pour nous tuer. » Il a également souligné que les États-Unis et Israël ont attaqué son pays, doté des technologies et des systèmes d’armement les plus modernes, mais que le peuple iranien a résisté à l’agression. Il a poursuivi en déclarant qu’une nation incapable de se défendre est anéantie et que les systèmes de défense iraniens ont été spécifiquement conçus pour défendre le pays.

Lors de son discours, le président iranien a dénoncé le terrorisme et l’occupation en cours en Palestine, notamment dans la bande de Gaza, rappelant que plus de 70 000 Palestiniens ont été tués par de véritables terroristes. Il a également critiqué le deux poids, deux mesures consistant à imposer des sanctions à l’Iran alors qu’Israël poursuit ses massacres. Il a souligné que Téhéran recherche la technologie nucléaire pour le développement, et non pour la destruction des sociétés. Il a noté que l’Iran a respecté le Mémorandum d’entente et autorise les inspecteurs internationaux à accéder à ses installations. En revanche, il a affirmé que le régime israélien possède des armes nucléaires, n’a pas adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et empêche les inspecteurs d’accéder à son arsenal.

Il a insisté sur l’importance de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et a rejeté toute ingérence étrangère dans les affaires régionales.

M. Pezeshkian a souligné que les problèmes régionaux devaient être résolus de l’intérieur et a refusé de les confier à des puissances étrangères. Il a affirmé que ceux qui attaqueraient l’Iran ne bénéficieraient pas d’un libre passage par le détroit d’Ormuz pour lancer des attaques. Il a averti que l’extension du conflit n’atteindrait pas ses objectifs et que personne ne pouvait semer le chaos dans la région.

Le président iranien a conclu son discours en réaffirmant que l’Iran n’avait jamais été un État agresseur, n’avait jamais déclenché de guerre et avait démontré son engagement en faveur des négociations. Il a déclaré que l’Iran ne craignait pas une guerre de légitime défense et croyait en la diplomatie.

D. Trump a appelé à la compréhension envers le peuple iranien, soulignant son ouverture aux négociations, mais uniquement en cas de pression et de recours à la force militaire.

Au cours de son discours, le président iranien a brandi une photo du Guide suprême martyr, l’ayatollah Ali Khamenei, devant les participants à l’Assemblée générale. Il a également montré des photos de martyrs iraniens victimes de l’agression américaine, après quoi le délégué américain a quitté la salle.

Dépression US

Le gouvernement américain a reconnu huit tentatives de suicide de militaires américains pendant le déploiement exceptionnellement long du porte-avions Abraham Lincoln, mobilisé au Moyen-Orient pour la guerre contre l’Iran menée par D. Trump. Dans un courrier adressé par le ministre de la Marine par intérim Hung Cao en réponse aux questions formulées par la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand, consulté mercredi par l’AFP, le gouvernement Trump écrit que « depuis le début du déploiement du Lincoln, il y a eu un total de huit tentatives de suicides » parmi l’équipage du porte-avions, ainsi que de l’ensemble des avions et navires qui l’accompagnent. « Il n’y a pas eu de suicide à bord pendant ce déploiement », souligne-t-il. « Un marin (…) est passé par-dessus bord début août » et « a été rapidement secouru (…) et débarqué du navire pour des soins complémentaires », précise le ministre. Un autre marin « a tenté de se jeter par-dessus bord en mars » mais en « a été empêché par ses camarades » et « est retourné à son port d’attache », ajoute-t-il.

Interrogé sur les ressources mises à disposition du personnel militaire à bord, le ministre a listé, entre autres, « cinq aumôniers, un psychologue, un assistant social et un chien de soutien émotionnel ».

Le déploiement très longue durée du porte-avions USS Abraham Lincoln s’étire depuis plus de dix mois. Le bâtiment et ses milliers de marins ont quitté San Diego le 21 novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale avant d’être redirigé vers le Moyen-Orient en soutien à l’offensive conjointe des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran le 28 février. Il a fini par effectuer début septembre une escale en Thaïlande après 286 jours en mer.

En août, familles de militaires et élus s’étaient fait l’écho de conditions alarmantes pour l’équipage, relayant tentatives de suicide, autres sérieux problèmes de santé mentale, pénuries alimentaires et mauvaises conditions d’hygiène. Des éléments alors sèchement balayés par Donald Trump. Le ministre de la Défense Pete Hegseth avait lui estimé que la situation avait été « caricaturée ». Le porte-avions a toutefois été relevé au Moyen-Orient à la même période.