Tapis rouge pour le Président chinois à Washington : La détente avant la tempête

« Nous sommes convenus aujourd’hui de prolonger (…) la détente économique entre nos deux pays qui devait prendre fin le 10 novembre (…) afin de nous laisser davantage de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique », a déclaré le ministre Scott Bessent dans une interview à la chaîne Fox News. Le secrétaire au Trésor s’exprimait alors que le président américain était en train d’accueillir en personne son homologue chinois à sa descente d’avion, au premier jour de la visite d’Etat de J. Xi dans la capitale des Etats-Unis.

Un des sujets de tensions entre les deux superpuissances a donc été en partie réglé en amont de leur rencontre.

Washington et Pékin avaient conclu en octobre 2025 une trêve après s’être mutuellement assommés de droits de douane punitifs. La prolongation a été scellée lors d’un entretien dans la matinée à Washington entre S. Bessent et He Lifeng, vice-Premier ministre chinois, qui avaient déjà passé toute une journée de discussions dimanche à New York, a rapporté le ministre américain. La partie américaine compte « voir dans les prochains mois » si les Chinois « se montrent un peu plus zélés » en matière de respect des termes de l’accord conclu en octobre 2025, a expliqué S. Bessent. Selon lui, ils sont « un peu en retard » en matière d’achats de produits agricoles américains.

Le président chinois est arrivé, mercredi 23 septembre au soir, à Washington pour sa première visite à la Maison Blanche depuis plus de dix ans. Au menu des tractations, Taïwan, guerre commerciale, intelligence artificielle… Le président américain a tenu à marquer le coup en déroulant le tapis rouge à son homologue chinois, à l’occasion de cette visite exceptionnelle qui prendra fin vendredi en accueillant, lui-même, J.X et son épouse.

Pour ce qui est du contenu des discussions, l’essentiel est déjà acté concernant la guerre commerciale entre les deux puissances. La trêve prévue jusqu’à fin novembre a été prolongée jusqu’à janvier. Washington et Pékin s’engagent à ne pas jouer des muscles en matière de barrières douanières. Même si deux mois de prolongation, c’est moins que prévu. La Maison Blanche estime que la Chine n’a pas tout à fait rempli sa part du contrat. Le gouvernement chinois avait promis d’acheter de gros volumes de soja et de produits agricoles américains, et le compte n’y est pas. Les États-Unis attendent janvier pour voir si tout rentre dans l’ordre.

D’autres sujets épineux comme la guerre en Iran devraient être abordés par les deux dirigeants. Même si la question de Taïwan, qui pollue les relations sino-américaines, reste sûrement le plus délicat de tous. Le soutien militaire américain, à travers la vente d’armes à l’île de fait indépendante mais que Pékin souhaite récupérer, est évidemment un des grands enjeux de la visite. Un paquet de 14 milliards de dollars d’aide militaire américaine à Taïwan est d’ailleurs suspendu depuis plusieurs mois par D. Trump.