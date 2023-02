L’ONEE face aux intempéries : Assurer l’alimentation en eau potable à Foum Zguid et Akka

Ces intempéries ont endommagé les conduites maitresses de transport d’eau potable vers ces deux villes en raison des fortes crues de l’Oued Nsoula près de Foum Zguid et de l’Oued Akka, indique un communiqué de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE). Durant cette période, l’ONEE a assuré l’alimentation en eau potable pour les abonnés du centre de Foum Zguid à partir des ressources locales non affectées par les crues. L’alimentation en eau potable des abonnés du centre de Akka a été assurée par camions citernes mobilisés par les autorités locales.

Par ailleurs et en vue de rétablir la desserte en eau potable des populations de ces deux centres dans les meilleurs délais, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par l’ONEE avec l’appui des autorités locales et des Communes Territoriales concernées, malgré les contraintes dues à la persistance des écoulements d’eau dans les zones d’intervention au niveau de l’Oued Nsoula et l’Oued Akka.

Le rétablissement définitif de la situation d’alimentation en eau potable des deux villes a eu lieu le 20 février 2023. “L’Office reste à la disposition de ses clients pour de plus amples d’informations et les informe que ses équipes sont mobilisées afin d’assurer le service d’alimentation en eau potable au niveau de la Province de Tata dans les meilleures conditions”, note la même source.