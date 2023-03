Livraisons d’obus à l’uranium appauvri à Kiev : Le Kremlin menace de répliquer

« Aujourd’hui, on a appris que le Royaume-Uni […] avait annoncé non seulement la livraison de chars à l’Ukraine, mais également d’obus contenant de l’uranium appauvri […]. Si cela se produit, la Russie sera contrainte de répliquer », a déclaré Vladimir Poutine. « Il semble que l’Occident ait vraiment décidé de combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien, non pas en paroles, mais en actes », a poursuivi le président russe.

Lundi soir, Annabel Goldie, vice-ministre britannique de la Défense, a dit, en réponse à une question écrite posée par une parlementaire britannique, que le Royaume-Uni comptait fournir à l’Ukraine des obus « contenant de l’uranium appauvri ». « Ces munitions sont très efficaces pour détruire les chars et les véhicules blindés modernes », a-t-elle souligné dans sa réponse écrite, expliquant que ces obus étaient destinés à être utilisés avec les chars Challenger que compte également livrer Londres.

L’organisation antinucléaire britannique Campaign for Nuclear Disarmament a condamné la livraison de munitions avec de l’uranium appauvri, estimant mardi dans un communiqué qu’il s’agirait d’un « désastre environnemental et sanitaire supplémentaire pour ceux qui vivent au cœur du conflit ».

L’uranium appauvri est un matériau très dense, bien plus dur que l’acier. Et cela permet de percer les blindages. Cette densité de l’uranium est donc privilégiée pour la fabrication d’obus antichar, on les appelle les obus flèches. Dans le cas d’un obus de char, le « pénétrateur » est une barre affutée d’uranium appauvri, longue d’environ 25 centimètres, placé dans le corps de l’obus. Lors de l’impact, son énergie crée une forte pression qui creuse un trou dans la paroi blindée d’un tank. Mais l’uranium a comme autre particularité d’avoir une température de fusion, inférieure à celle de l’acier, ce qui provoque la destruction du blindage et participe à la perforation, en projetant le métal liquide dans l’habitacle. À l’intérieur du véhicule touché, tout ce qui est inflammable va s’enflammer, d’où l’explosion des chars de combat quelques secondes après l’impact.

Ces obus flèches à l’uranium appauvri ont été largement employés lors de la première guerre du Golfe, mais aussi pendant la guerre du Kosovo et durant les premières phases de la guerre d’Irak. Kiev annonce une offensive de grande ampleur au printemps et ces obus fournis par Londres pourraient permettre de prendre l’ascendant lors des combats de char. Ce que redoute vivement l’armée russe qui, selon Washington, a déjà perdu plus de la moitié de ses chars lourds.