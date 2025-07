L’ISC accable l’Iran : Londres et Téhéran à couteaux tirés. Les Iraniens dénoncent les manœuvres britanniques

Le Comité du renseignement et de la sécurité du Parlement britannique (ISC) a prétendu, jeudi, que « l’Iran avait considérablement accru ses menaces au Royaume-Uni, ajoutant que, depuis 2022, des espions iraniens étaient à l’origine d’au moins 15 tentatives d’assassinat ou d’enlèvement de personnes résidant au Royaume-Uni.»

Ces accusations ont suscité une réaction rapide de l’ambassade d’Iran à Londres qui a rejeté fermement les allégations non fondées, politiquement motivées et hostiles, formulées par l’ISC contre Téhéran. « Le gouvernement de la République islamique d’Iran rejette vivement toutes les allégations formulées dans ces sections et les considère comme non fondées, irresponsables et s’inscrivant dans une tendance plus large à la distorsion qui visent à nuire aux intérêts régionaux et nationaux légitimes de l’Iran. Non seulement ces allégations manquent de preuves authentiques, mais elles contredisent également l’engagement de principe de l’Iran envers le droit international, l’égalité souveraine et la coexistence pacifique », peut-on lire dans le communiqué émis par l’ambassade.

Dans ce droit fil, l’ambassade a éclairé que non seulement le rapport n’est pas ancré dans la réalité et ne contribue pas à dissiper les malentendus, mais qu’il présente aussi de fausses informations au public et aux décideurs politiques, faussant ainsi la compréhension du problème et conduisant à des erreurs d’appréciation.

« L’allégation selon laquelle l’Iran se livrerait ou soutiendrait des actes de violence physique, d’espionnage ou de cyber agression sur le sol britannique ou contre des intérêts britanniques à l’étranger est totalement réfutée. De telles accusations sont diffamatoires et dangereuses. Elles alimentant des tensions inutiles et portent atteinte aux normes diplomatiques », a-t-il fait remarquer.

La même autorité a conseillé aux auteurs du rapport de se concentrer sur les véritables origines des problèmes dans la région, à savoir les crimes graves et les agressions illégales commis par le régime israélien avec le soutien de ses alliés occidentaux, au lieu de projeter ces accusations infondées contre l’Iran. « Lorsque les pays occidentaux ferment les yeux sur tous les crimes de guerre, génocides, crimes contre l’humanité et agressions, qui constituent assurément des violations du droit international par le régime israélien, ils n’ont inévitablement qu’à ouvrir les yeux sur les véritables réactions contre les agresseurs », a-t-il mis en garde.

En plus, le communiqué a dénoncé le fait que le Royaume-Uni instrumentalise constamment les évaluations de renseignements sans fondement dans le but de justifier ses politiques hostiles, et a exhorté ce pays à « s’abstenir de diffuser davantage de fausses informations qui nuisent aux relations bilatérales et à la stabilité régionale ».