Lion de l’Atlas : W. Regragui satisfait des prestations de ses protégés

« Malgré le nul, je suis satisfait des joueurs, de leur rendement et surtout de leur intensité tout au long de la rencontre et plus particulièrement lors de la première mi-temps », a déclaré W. Regragui, lors de la conférence de presse qui a suivi ce match, le deuxième des Lions de l’Atlas après celui de samedi dernier contre le Brésil à Tanger.

Selon lui, « l’esprit est positif ». « Malgré les changements, nous avons conservé la même intensité et le même rythme, ce qui constitue un très bon élément», a dit le coach national, déplorant le «manque d’efficacité ». « Les matchs amicaux sont importants pour améliorer l’efficacité offensive et essayer d’autres systèmes de jeu. Nous travaillons dans ce sens », a fait noter W. Regragui, se félicitant de la solidité défensive de l’équipe nationale. « Les joueurs qui sont rentrés ont donné le meilleur et offrent à l’équipe d’autres alternatives en perspective des prochaines échéances », a-t-il soutenu.

La sélection marocaine de football a fait match nul (0-0) contre son homologue péruvienne. Les protégés de W. Regragui ont dominé la rencontre et disposé de plusieurs occasions de buts, mais sans concrétiser leur supériorité.

La sélection marocaine s’est imposée en amical samedi dernier à Tanger contre le Brésil sur le score de 2-1.