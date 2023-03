Electricité en Afrique : L’ANRE participe au Dialogue lancé par l’ONU

Ce dialogue a connu la participation des représentants du secteur public et privé du continent africain en vue d’entamer des discussions sur les réformes indispensables au développement du secteur de l’électricité en Afrique et à l’attraction des investissements privés dans ce secteur, indique l’ANRE dans un communiqué.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine qui vise à développer les infrastructures clés et à assurer l’accès à l’énergie pour stimuler la transformation socio-économique du continent, fait savoir la même source.

A.Bardach a grandement contribué à la session forum politique de haut niveau en mettant en avant les réalisations remarquables du Maroc dans le domaine de l’énergie et l’engagement sans faille du Royaume à promouvoir l’investissement et la coopération en matière d’énergie renouvelable en Afrique. De plus, il a souligné l’importance de la mission de l’ANRE, qui consiste principalement à garantir un cadre réglementaire clair et transparent pour la mise en œuvre de la politique énergétique nationale, ainsi que pour garantir l’équité dans le secteur électrique en veillant à la promotion d’un environnement favorable pour l’investissement privé.

Par ailleurs, grâce à ses positions en tant que Président de l’Association des Régulateurs Méditerranéens de l’Energie (MEDREG) et Vice-Président de RegulaE.Fr, A. Bardach a partagé son expérience consistant à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs de la Méditerranée et de l’Afrique pour promouvoir le développement d’un marché régional de l’énergie. Cette collaboration vise à encourager l’investissement dans l’infrastructure et à favoriser le commerce transfrontalier de l’électricité conformément aux efforts inlassables du Maroc.

Les principales conclusions du dialogue alimenteront le prochain plan d’action de la Commission Économique des Nations unies pour l’Afrique et façonneront son soutien aux pays africains intéressés par la mise en place d’une politique de l’électricité et de cadre réglementaire propice à l’afflux d’investissement privé.