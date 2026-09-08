Ligue des Champions féminine : Le FUS assure face au FC Masar

Les Marocaines ont rapidement pris les devants grâce à Salma Tammar, buteuse dès la 5e minute. Le club égyptien a toutefois réussi à revenir au score par Fatima Zahra Mohamed.

Au retour des vestiaires, le FUS a repris l’avantage à la 54e minute par l’intermédiaire de Marie Cruz Ipola, avant que Salma Boukharich ne scelle définitivement le succès des Rabaties avec un troisième but.

Avec neuf points au terme des trois journées, le FUS Rabat réalise un sans-faute dans ces éliminatoires et assure ainsi sa présence à la phase finale de la Ligue des champions africaine féminine.