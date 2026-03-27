L’Espagne campe dans ses positions sur la guerre contre l’Iran : P. Sanchez y voit une « grave erreur » pour tous

« Les bons alliés sont comme de bons amis. Nous nous disons la vérité quoi qu’il arrive », a déclaré Pedro Sanchez au The Wall Street Journal, expliquant son opposition à la diplomatie du président américain Donald Trump. Selon lui, il est préférable d’exprimer ouvertement les désaccords avec Washington plutôt que d’éviter la confrontation. « À mon avis, cette guerre en Iran est une grave erreur pour le monde et donc pour les États-Unis », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement espagnol a également présenté la position de Madrid, fondée sur le refus de la guerre, comme un contrepoids à ce qu’il a décrit comme une prise de décision impulsive. « Dans un monde où les décisions sont de plus en plus dictées par l’impulsion, l’Espagne propose l’inverse : la prévisibilité », a-t-il affirmé.

Malgré les tensions et les propos critiques de D.Trump — qui avait déclaré que « l’Espagne a été terrible » et que « nous ne voulons rien avoir à faire avec l’Espagne » après le refus de Madrid d’utiliser ses bases dans le cadre de la guerre en Iran — P. Sanchez a maintenu un ton mesuré dans les relations bilatérales.

Des responsables espagnols ont par ailleurs minimisé les menaces de représailles économiques de Washington, estimant que les États-Unis ne peuvent pas imposer de mesures commerciales à un seul pays du marché unique de l’Union européenne. P. Sanchez a également souligné que les États-Unis exportent davantage vers l’Espagne qu’ils n’importent. « Nous avons un désaccord temporaire, mais je pense que la relation entre les États-Unis et l’Espagne n’a jamais été aussi étroite », a-t-il conclu, ajoutant : « Les Américains aiment l’Espagne. »