L’entente entre Rabat et Madrid gène des milieux espagnols : Sahara marocain et Présides occupés remis sur le devant de la scène

Le Maroc s’invite mercredi 13 mars à la Chambre basse du Parlement espagnol. Les députés membres de la Commission des Affaires étrangères auront à examiner et voter une proposition non-contraignante du Parti populaire (PP) réclamant de Pedro Sanchez le retour au « consensus » sur la question du Sahara, conformément aux résolutions adoptées par la majorité absolue des députés le 30 juin et 13 juillet 2022.

Les conservateurs demandent aussi au chef de l’exécutif d’informer les députés sur « les propositions faites par l’envoyé du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, ainsi que sur la situation et le travail de la MINURSO ». L’initiative de la première force politique au Parlement exige du gouvernement l’intensification des actions humanitaires au profit de la population des camps de Tindouf en Algérie.

Le même jour, la Commission des Affaires étrangères à la Chambre basse devra examiner et voter une proposition, également non-contraignante, portée par les députés de Vox appelant le gouvernement à contraindre le Maroc à reconnaitre la souveraineté espagnole sur Sebta, Melilla et les îlots Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera et Perejil.