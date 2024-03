En perte de vitesse au Sahara : Le Polisario mobilise ses relais en Europe pour gêner le Maroc

« Deux initiatives seront menées prochainement contre les actions d’ingérence du régime marocain dans les institutions européennes et la présidence du Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies », a révélé Manu Pineda, eurodéputé espagnol, dans des déclarations à l’agence de presse du Front.

Une annonce faite dans le sillage de la réunion du « groupe de soutien au peuple sahraoui au Parlement européen », tenue le 11 mars à Bruxelles et présidée par le représentant du Polisario en Europe.

Le 29 février à la plénière de l’hémicycle européen, M. Pineda et son camarade Miguel Urban Crespo ont proposé d’accorder, dans le rapport annuel du PE sur les droits humains, « une attention particulière » à la situation « dans les territoires occupés illégalement », citant expressément « la Palestine et le Sahara occidental ». L’amendement proposé par les deux Espagnols a été rejeté par 386 eurodéputés, 110 l’ont approuvé et 24 abstentions.

La réunion de Bruxelles intervient alors que de nouvelles élections au Parlement européen sont prévues en juin 2024.

Sur le terrain, les séparatistes s’inquiètent de la forte présence des Forces armées royales (FAR) au Sahara, déployées notamment à Aousserd, Mahbes et Gueltat Zemmour. A leurs yeux, l’initiative marocaine sape « les efforts diplomatiques » pour résoudre le conflit. Faisant état de l’arrivée à Aoussered de chars Abrams, d’obusiers automoteurs et d’une dizaine de véhicules blindés d’intervention rapide, ils mettent en garde contre une éventuelle « invasion » des FAR des « territoires libérés », situés à l’Est du Mur des Sables, en relayant ainsi la crainte exprimée le 14 janvier déjà par Brahim Ghali, « leader » séparatiste.

Pour rappel, le 13 décembre 2020, le Polisario avait déclaré la « guerre » contre le Maroc, en riposte à la libération, le même jour, par les FAR du passage d’El Guerguerate. Après des centaines de communiqués militaires ponctuant près de trois années de « guerre », le mouvement séparatiste qui n’a remporté aucune victoire sur le terrain, a même perdu pied dans les « territoires libérés » assimilés à un butin de guerre, conduisant au déplacement de milliers de Sahraouis vers les camps de Tindouf, en Algérie, signalait, en novembre 2023, le Croissant rouge sahraoui.