Le Président chinois attendu à Moscou : Une visite pour sceller une alliance stratégique multiformes

Ce sera le deuxième depuis le début du conflit en Ukraine (les deux dirigeants se sont en effet parlé en septembre dernier en marge d’un sommet régional en Ouzbékistan) et la première fois depuis quatre ans que le chef de l’État chinois se rendra en Russie. L’excitation est palpable en Russie. Dès l’annonce, vendredi, de la visite de Xi Jinping, on se demandait dans quel hôtel prestigieux de la capitale russe allait séjourner le président chinois.

Toujours dans sa ligne de se présenter comme partie neutre dans le conflit (le plan de paix chinois en douze points a été publié le mois dernier), le communiqué de Pékin parle d’un déplacement « pour l’amitié et la paix ».

La présidence russe, elle, évoque « l’approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine », notamment « sur la scène internationale », et le Kremlin évoque la signature de nombreux contrats importants. La mise en avant d’un contenu concret à cette « amitié sans limites » proclamée en marge des JO de Pékin, quelques jours seulement avant l’envoi de soldats russes en Ukraine, est importante pour la Russie.

Seule voix dissonante dans une des très nombreuses émissions consacrées à la visite du dirigeant chinois en Russie, un est celle de Mikhail Khodaryonok, expert russe. Sur la chaîne Rossiya, il a souligné que « la Chine n’a qu’un seul allié, c’est elle-même. Une seule priorité : ses intérêts. Elle est totalement dépourvue d’altruisme ». Des propos tenus sous les regards ostensiblement sceptiques des autres invités.