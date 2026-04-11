Le Mali tourne le dos au Polisario : Et appui l’offre marocaine d’autonomie

Cette annonce a été faite par Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, en présence de Nasser Bourita, son homologue marocain, , lors d’une conférence de presse à Bamako. Dans un communiqué, Bamako souligne que « la République du Mali soutient le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ce différend » et « a décidé, ce jour, de retirer sa reconnaissance de la « République arabe sahraouie démocratique » (RASD) ».

Le Mali exprime, en outre, « son appui aux efforts des Nations Unies et de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797 (2025), adoptée le 31 octobre 2025 », poursuit le document.

Le ministre malien a, par ailleurs, déclaré que cette décision sera partagée avec les organisations régionales et internationales dont le Mali est membre, ainsi qu’avec le corps diplomatique accrédité à Bamako.