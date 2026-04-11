Mondial 2030 : Un accord de coopération tripartite signé à Rabat

Le texte a été paraphé par Abdellatif Ouahbi, ministre marocain de la Justice, aux côtés de Félix Bolaños, son homologue espagnol, et Rita Alarcão Judice, ministre portugaise. Les trois responsables ont insisté sur l’importance de cet événement, qui rassemblera les trois nations aux identités culturelles, linguistiques et religieuses diverses.

Le ministre espagnol a déclaré que les trois pays sont déterminés à organiser une « Coupe du Monde exemplaire », soulignant que ce partenariat envoie un message fort au monde sur l’importance de la coopération internationale et au respect des valeurs communes : la paix, le dialogue et les droits de l’homme.

De son côté, A. Ouahbi a décrit la Coupe du Monde 2030 comme une véritable « fête du football ». Il a exprimé l’ambition de transformer toute la région de la Méditerranée à l’Atlantique, en un « immense stade » unissant les peuples. Il a également proposé la création d’une liaison aérienne directe entre Rabat et Lisbonne, sur le modèle déjà existant entre Rabat et Madrid.

Pour sa part, la ministre portugaise a souligné l’importance stratégique de la coopération judiciaire entre les trois pays, reflétant une vision partagée de la justice. Elle a affirmé que cette initiative pourrait servir de modèle réussi sur la scène internationale.

L’accord vise à établir un cadre juridique pour gérer les incidents liés aux matchs ou à l’organisation de la Coupe du Monde, ainsi que les différends commerciaux potentiels entre les entreprises impliquées. Il prévoit également la création de comités conjoints pour coordonner les efforts et accélérer le traitement des questions pratiques, tout en renforçant la coopération internationale entre les trois pays. Cela inclut l’échange d’informations, les procédures urgentes et l’assistance judiciaire dans les affaires pénales, civiles et commerciales.