Le Daily Telegraph dans le giron d’Axel Springer : Tout pour plaire à Israël…

Le Daily Telegraph, l’un des titres les plus influents de la presse britannique, s’apprête à passer sous le contrôle du géant allemand Axel Springer, après le feu vert donné le 14 avril par Lisa Nandy, ministre britannique de la Culture. L’opération, estimée à 575 millions de livres sterling, doit mettre fin à près de trois années d’incertitude autour de l’avenir du journal. Mais cette reprise, loin de faire l’unanimité, alimente déjà un vif débat sur la liberté éditoriale du quotidien conservateur. Dans un courrier adressé aux équipes du Telegraph, Mathias Döpfner, directeur général d’Axel Springer, a réaffirmé les « valeurs fondamentales » du groupe. Parmi elles figurent la défense de la liberté d’expression, de la démocratie, du libre marché, mais aussi, de manière explicite, le soutien au droit d’Israël à exister et la lutte contre l’antisémitisme.

Cette formulation, placée au cœur des principes du groupe, suscite des interrogations sur l’étendue réelle de l’indépendance journalistique promise par le nouvel actionnaire. Axel Springer affirme pourtant que l’indépendance des rédactions demeure « sacrée » et que ces principes ne constituent pas une ligne partisane, mais un cadre général de valeurs.

Plusieurs voix critiques estiment néanmoins qu’inscrire un positionnement explicite sur un dossier géopolitique aussi sensible pourrait peser sur le traitement éditorial des sujets liés au Moyen-Orient, et plus particulièrement à la question palestinienne.

Le groupe allemand n’a jamais caché son attachement historique à Israël. Fondé après la Seconde Guerre mondiale, Axel Springer a de longue date inscrit ce soutien parmi ses principes directeurs. Son PDG, Mathias Döpfner, s’est à plusieurs reprises illustré par des prises de position publiques très favorables à l’État hébreu. Cette orientation éditoriale assumée relance le débat plus large sur le rôle des propriétaires de presse dans la définition des lignes rédactionnelles, à l’heure où les grands groupes médiatiques concentrent une influence croissante sur la production de l’information. Le groupe Axel Springer, qui possède déjà Bild, Die Welt, Politico et Business Insider, assure vouloir investir massivement dans le développement numérique et international du quotidien britannique, avec l’ambition d’en faire la principale voix conservatrice anglophone.