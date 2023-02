Le chaos s’installe au Liban : H. Nasrallah menace de faire payer les Américains

A Beyrouth, des militants auxquels se sont joints des passants ont incendié six agences bancaires et jeté des pierres et brisé les devantures d’autres établissements. D’autres protestataires ont incendié le portail à l’entrée de la résidence du président de l’Association des Banques, Salim Sfeir, dans une banlieue huppée à l’est de Beyrouth.

Les banques sont en grève ouverte depuis une dizaine de jours pour protester contre des actions judiciaires entamées par la juge anti-corruption Ghada Aoun. Cette fermeture a provoqué un manque de liquidités et aggravé les difficultés auxquelles est confrontée la population. Dans la ville de Tripoli, au nord du Liban, des manifestants ont saccagé plusieurs agences bancaires. Même scène dans la ville de Saïda, dans le sud du pays. Dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la Bekaa, des groupes de protestataires ont coupé des routes pour crier leur colère.

Cette nouvelle chute de la monnaie nationale a provoqué une forte hausse des prix des carburants et des produits de première nécessité. Le salaire minimum ne vaut plus aujourd’hui que l’équivalent de 8 dollars contre 450 dollars avant la crise il y a trois ans.

L’armée libanaise a dépêché d’importants renforts aux quatre coins du pays pour rétablir le calme et éviter la généralisation de ce climat de désordre.

Evoquant les défis que le Liban affronte, le secrétaire général du Hezbollah a exprimé ses craintes sur des velléités américaines de pousser le Liban vers le chaos et l’effondrement, menaçant dans ce cas d’en généraliser les effets pour affecter aussi l’entité sioniste qui bénéficie du soutien US.

Hassan Nasrallah s’exprimait lors d’un discours consacré à la mémoire des commandants martyrs, célébré chaque année le 16 février pour rendre hommage à cheikh Ragheb Harb, Abbas Moussawi et Imad Moughniyeh, trois personnages clés dans la création de la résistance et du Hezbollah et dans la réalisation de ses exploits.

Il a violemment critiqué les Etats-Unis sur plusieurs dossiers, celui de la conjoncture économique et financière actuelle au Liban et celui du séisme en Syrie dans lequel « ils ont montré leur vrai visage féroce », d’après ses termes. « Si les Américains et certains de l’intérieur planifient pour le chaos et l’effondrement du pays, je leur dis vous allez perdre tout au Liban », a-t-il menacé.

Il a mis en garde quiconque voulant « miser sur la souffrance » du peuple libanais « afin de le pousser à renoncer à ses choix » et à « renoncer à sa sécurité, à son existence, à sa souveraineté, à la sauvegarde de son honneur et des richesses », lui assurant qu’il est dans l’illusion. « Si vous poussez le Liban vers le chaos vous allez perdre car nous allons en découdre avec votre filleul Israël. Celui qui voudrait pousser le Liban vers le chaos et l’effondrement devrait s’attendre de notre part à quelque chose qui n’est jamais passé dans son esprit ni dans son imagination. L’avenir vous le dira », a-t-il averti.