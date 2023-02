Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie s’alourdit : Solidarité internationale à géométrie variable

Les espoirs de trouver des survivants s’amenuisent à mesure que les heures passent. Des répliques sont toujours ressenties, notamment en Syrie, onze jours après le séisme meurtrier en Turquie et en Syrie. Si l’aide internationale a largement afflué vers la Turquie, y compris de la part de l’Arménie qui a assuré être disposée à ouvrir ses frontières avec son voisin, tel n’est pas le cas pour la Syrie, toujours frappée par le Ceaser Act, embargo US décidé en dehors de l’ONU pour tuer en douce le peuple syrien.

Cette réalité a de quoi compliquer le processus nécessaire de la reconstruction devant remettre en l’état les infrastructures syriennes lourdement affectées et permettre le relogement des millions de Syriens qui vivent sans toit. Certes, la solidarité qui s’exprime en Syrie s’organise depuis les premières heures après le catastrophique séisme. Mais le manque de moyens est encore loin d’être compensé par l’aide internationale qui a bravé l’embargo US.

Par contre, en Turquie, un élan de solidarité sans précédent est à relever. Adana, notamment, est devenue la base arrière de nombreuses ONG. Mercredi soir, lors d’une émission retransmise en direct à la télévision, 6,3 milliards d’euros de dons ont été récoltés. Le lendemain, cette somme colossale faisait la Une de nombreux journaux.

L’émission était retransmise sur 200 chaînes de télévision et 500 radios en simultané. A l’écran, actrices, chanteurs et footballeurs répondaient aux donateurs en direct au téléphone. Pendant les dix premières minutes de l’émission, plus de 60 000 appels ont été reçus ! En ligne, le directeur de la Banque centrale turque a fait le plus gros don : 1,6 milliard d’euros. Tout au long de la soirée, les grandes entreprises turques ont appelé pour donner des fonds. Cette somme servira à construire de nouveaux logements pour les rescapés du séisme qui ont parfois tout perdu en quelques minutes.

Partout en Turquie, en général, les initiatives pour venir en aide aux sinistrés se multiplient. Relativement épargnée par le séisme, la ville d’Adana est d’ailleurs devenue la base arrière de nombreuses ONG. Les hôtels de la ville ont ouvert leurs portes aux sinistrés. Autant d’initiatives qui se multiplient partout à travers le pays, et redonnent une lueur d’espoir aux dizaines de milliers de sinistrés.