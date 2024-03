Le Canada décide d’interdire l’envoi de ses armes à Israël : Aux USA, L. Austin accueillera à bras ouverts Y. Galant

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait aussi annoncé auparavant l’envoi d’une délégation « à la demande du président américain Joe Biden » pour discuter de cette éventuelle opération à Rafah, sans préciser si elle serait à Washington en même temps que Yoav Gallant. Ce dernier, dont ce sera la première visite officielle à Washington depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, rencontrera Lloyd Austin, son homologue américain, selon un communiqué du ministère de la Défense qui ne précise pas quand aura lieu la rencontre.

Les deux hommes doivent aborder entre autres « l’évolution de la guerre contre l’organisation terroriste Hamas (…) les questions humanitaires et les domaines de coopération militaire bilatérale », précise le texte. Ils parleront « des efforts pour obtenir la libération de tous les otages, du besoin de davantage d’aide humanitaire pour les civils palestiniens, et des plans pour assurer la sécurité de plus d’un million de personnes réfugiées à Rafah », a indiqué un haut responsable militaire américain.

B. Netanyahu et les responsables militaires israéliens estiment qu’une opération à Rafah est nécessaire pour éliminer le Hamas à Gaza, mais la présence de 1,5 million de civils dans la ville, dont beaucoup ont été déplacés d’autres zones de Gaza, fait craindre de nombreuses pertes civiles et une aggravation de la crise humanitaire dans le territoire.

J. Biden a déclaré lundi qu’il avait demandé à B. Netanyahu d’envoyer une équipe à Washington pour discuter des moyens d’éviter une opération de grande envergure à Rafah.

Mardi, le bureau de B. Netanyahu a annoncé l’envoi de deux de ses proches collaborateurs, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller à la sécurité nationale Tzahi Hanegbi, pour des discussions à Washington sans en préciser la date.

A signaler que ce déplacement intervient dans le sillage de la décision prise par le gouvernement canadien de cesser d’envoyer des armes à Israël une fois les détails réglés, a indiqué mardi Mélanie Joly, ministre des Affaires Étrangères canadienne. « C’est une chose réelle », a-t-elle déclaré au Toronto Star, à la suite de l’adoption d’une motion non contraignante par le Parlement. « Alors que [le Premier ministre Justin] Trudeau a affirmé sa croyance dans le droit d’Israël à se défendre, il est devenu de plus en plus critique à l’égard de l’actuelle offensive [de l’État hébreu] contre Gaza, lancée après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre », a relevé le quotidien britannique The Guardian. La décision canadienne a été mal appréciée à Tel-Aviv dont l’armée est équipée, pour l’essentiel, par les industries militaires occidentales, USA en tête.