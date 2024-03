L’administration US appuie toujours Israël : Alors que les Américains, en majorité, s’opposent à la guerre à Gaza

Près de 64% des républicains soutiennent l’offensive de Tsahal contre seulement 18% des démocrates. Le soutien historique et traditionnel américain à Israël semble s’essouffler, y compris au sein de sa population. En effet, selon un sondage de l’organisme Gallup publié le 27 mars, près de 55% des Américains seraient opposés aux actions de Tsahal dans la bande de Gaza, 36% soutenant les opérations de l’armée israélienne. L’enquête a été menée du 1er au 20 mars. Le résultat révèle une évolution de la position de la population américaine à l’égard du conflit au Proche-Orient par rapport à novembre. Gallup avait également réalisé une étude lors du deuxième mois de la guerre à Gaza. À l’époque, 50% des personnes interrogées s’étaient dites favorables à l’offensive de l’État hébreu dans l’enclave gazaouie.

L’étude de l’institut basé à Washington montre également un changement de position en fonction de l’appartenance politique. En effet, alors que 71% des républicains soutenaient la guerre à Gaza en novembre, au mois de mars la majorité est passée à 64% et 30% d’opinions défavorables. La différence est encore plus notable chez les démocrates et les indépendants. Au mois de mars, 60% des indépendants se disent contre les actions du gouvernement israélien et près de 75% chez les démocrates. Un chiffre qui corrobore le peu d’approbation pour la politique de Joe Biden au sein de son propre camp. En effet, un autre sondage de Gallup le 22 mars indiquait que seuls 27% des démocrates soutenaient la politique de J. Biden au Moyen-Orient.

Premier soutien à Israël, l’administration Biden, remise en cause au Moyen-Orient mais aussi sur son sol par l’électorat musulman, a mené pendant de longs mois une politique ambiguë, fournissant des armes à l’Etat hébreu et imposant son veto à trois reprises à des résolutions de cessez-le-feu au Conseil de Sécurité de l’ONU. Washington s’est finalement abstenu le 25 mars lors du vote d’une nouvelle résolution, et a averti Benjamin Netanyahou des risques d’une offensive sur Rafah. Tout en se déclarant disposé à envoyer des généraux US pour superviser l’opération qui a déjà démarré, comme le montrent les bombardements essuyées par cette localité limitrophe de l’Egypte.