La 2ème vague de la flottille Sumud prise d’assaut par les Israéliens : Une nouvelle piraterie en haute mer

Global Sumud Flotilla a fait état sur X de « trois bateaux – le Gaza Sunbirds, l’Alaa Al-Najjar et l’Anas Al-Sharif – interceptés à 220 kilomètres au large des côtes de Gaza » mercredi matin tôt. Les retransmissions en direct de la flottille ont permis d’entendre les annonces de l’armée d’occupation israélienne indiquant qu’elle « interviendrait si les navires ne s’arrêtaient pas ».

Après ces annonces, les participants à bord des navires de la Flottille, assis et vêtus de gilets de sauvetage, attendaient conformément aux protocoles d’urgence préétablis. Les images diffusées en direct ont également montré les navires de la Flottille encerclés par des vedettes rapides de la marine israélienne, ainsi que les activistes à bord jetant leurs téléphones à la mer.

Dans le direct diffusé depuis le « Conscience », navire amiral de la Flottille de la Liberté, Kasim Aktag, porte-parole de la flottille, a déclaré que « les navires israéliens nous ont encerclés, les soldats s’approchent pour monter à bord, ne nous oubliez jamais, restez mobilisés, préservons notre unité. » Après ces annonces, la diffusion en direct a été interrompue, les soldats israéliens ont commencé à monter à bord des navires et la communication avec un grand nombre de bateaux a été coupée.

Dans un communiqué publié par le groupe d’information de la Flottille, il a été déclaré : « Nos navires sont soumis à un siège illégal. Les caméras ont été désactivées et des militaires sont montés à bord des navires. La communication avec les navires a été coupée. » Le communiqué précise que les forces d’occupation israéliennes ont attaqué la flottille dans les eaux internationales, à environ 120 milles marins (environ 220 kilomètres) de Gaza. Sur le site Internet de la flottille, le système de suivi permettant de suivre la vitesse et les coordonnées des navires en temps réel a également été désactivé.

Les images diffusées en direct ont montré un hélicoptère de l’armée israélienne survolant le navire Conscience. Dans son communiqué, la flottille a déclaré : « Le navire Conscience est actuellement attaqué par un hélicoptère militaire israélien. Il y a 93 journalistes, médecins et militants à bord. » Le communiqué précise que les navires ont été arrêtés illégalement et qu’ils transportaient pour 110 000 dollars de médicaments, d’appareils respiratoires et de denrées alimentaires destinés aux hôpitaux de Gaza, qui en ont cruellement besoin.

Behesti İsmail Songür, représentant en Turquie de la Coalition internationale pour la liberté (FFC) et président de l’Association Mavi Marmara pour la Liberté et la Solidarité, a déclaré à Anadolu que le navire « Conscience » de la flottille transportait suffisamment de médecins et de matériel médical pour faire fonctionner au moins trois hôpitaux dans la bande de Gaza. « Parmi eux se trouvent des cardiologues, des chirurgiens généralistes et des gynécologues. Et pour l’instant, Israël empêche ces médecins d’entrer à Gaza », a-t-il ajouté.

Selon une information diffusée par la chaîne israélienne Channel 12, la marine israélienne a attaqué neuf navires de la flottille de Gaza, arrêté environ 150 personnes et conduit les navires vers le port occupé d’Ashdod.

La flottille comprenait huit bateaux, en plus du navire amiral Conscience. Plusieurs militants d’une précédente flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg et l’eurodéputé Rima Hassan, ont été expulsés lundi par ‘Israël’ après avoir subi de mauvais traitements après l’arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.