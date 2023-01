Khadija Assad n’est plus : La scène marocaine en deuil

Née à Casablanca au milieu des années 1950, le défunte, passionnée de théâtre, avait rejoint le Conservatoire d’arts dramatiques de Casablanca, pour quatre ans d’études, où elle rencontre Aziz Saadallah, qui deviendra son compagnon de vie et de carrière. Après des succès dans le théâtre, le public redécouvre le couple dans les années 1977 à la télévision, avec la série à succès «Hia ou Houa» («Elle et lui»). Dans les années 1980, K. Assad et son mari ont fondé une compagnie théâtrale, baptisé « Théâtre 80 » avant de se rendre en France pour étudier la mise en scène.

En 2001, le couple revient à l’affiche de la première saison du célèbre sitcom « Lalla Fatima », diffusé sur 2M. Trois ans plus tard, K. Assad et son mari émigrent au Canada mais reviennent vivre au Maroc en 2008.

A rappeler que l’acteur marocain A. Saadallah s’est éteint, mardi 13 octobre 2020 à Casablanca, à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. En cette triste occasion, le Roi a adressé à la famille de la défunte un message de condoléances et de compassion.