Journée Nationale de l’Architecte : Le défi de la reconstruction durable

Organisée par le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, cette journée placée sous le thème “Les architectes dans l’urgence : Perspectives intégrées pour une reconstruction durable”, s’inscrit dans le contexte du grand chantier de reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre dernier.

Les intervenants à la cérémonie d’ouverture, ont été unanimes à souligner la nécessité d’une approche intégrée afin d’assurer une reconstruction durable des zones sinistrées. Le programme de cette journée comporte une Conférence introductive, animée par Mohamed Tozy, sociologue et co-directeur du MESOPOLHIS, qui a partagé des perspectives essentielles sur la reconstruction durable, ainsi que des conférences mettant en lumière les programmes de reconstruction des logements dans les zones sinistrées d’Al Haouz.

Au menu figure aussi la présentation de techniques de réhabilitation en matériaux locaux, ainsi que les démarches de reconstruction et de réhabilitation sur site, illustrant l’engagement concret des architectes dans la reconstruction durable. Le rôle déterminant de la Fondation des Architectes de l’Urgence, lors du séisme du 08 septembre dernier, a été aussi mis en avant à cette occasion. Ladite Fondation a mené des évaluations approfondies des dégâts, établi des bilans et formulé des recommandations essentielles pour l’opération de reconstruction.

Par la suite, un vibrant hommage a été rendu aux architectes engagés dans la profession, enseignants et architectes de renommée. Fondé en 1955, l’Ordre des Architectes du Maroc s’engage résolument à contribuer au bien-être et à l’essor de la société marocaine en promouvant la qualité dans la conception et la production architecturales.

Comptant plus de 2.700 architectes dans le secteur privé et plus de 870 dans le secteur public, cette instance professionnelle représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics et des partenaires professionnels. En tant qu’autorité compétente, le CNOA régule l’accès à la profession, tout en garantissant la compétence professionnelle, et veille à l’application de règles éthiques et déontologiques, afin d’assurer une amélioration constante de l’exercice de la profession.