Dans les années 1960, 75% des employés de l’ambassade américaine à Paris étaient des agents secrets de la CIA, a déclaré M. Benz, ancien fonctionnaire du département d’État américain, citant des documents d’archives de John F. Kennedy, plus précisément un mémorandum de 15 pages rédigé par Arthur Schlesinger et intitulé « Réorganisation de la CIA ». Selon ses estimations, ces agents « exerçaient une ingérence politique secrète de cape et d’épée en France ». « Le département d’État avait perdu le contrôle de son influence sur les individus en France parce que la CIA avait dominé et monopolisé ses contacts, y compris avec le président de l’Assemblée nationale », déclare M. Benz dans une vidéo sur son compte X.

En conséquence, il s’interroge sur le poids de l’influence américaine en France aujourd’hui, affirmant que les techniques US sont toujours utilisées sur place mais sous un autre nom. « Si la CIA-voyou, maintenant la faction de l’USAID, menait dans les années 1960 à Paris une politique indépendante, quelle est sa proportion à l’heure actuelle ? D’ailleurs, qui dirigeait la section politique du département d’État sous l’administration Biden ? Nul autre que Victoria Nuland », conclut l’ancien fonctionnaire du département d’État américain.

En 2017, Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a rapporté, citant des sources anonymes au sein du gouvernement français, que le renseignement américain était activement impliqué dans les décisions économiques de Paris et n’hésitait pas à mener des cyberattaques contre des entreprises et des hommes politiques pour soutenir des entreprises américaines comme Boeing. Toujours en 2017, WikiLeaks a également affirmé que la CIA avait recruté des agents avant l’élection présidentielle française de 2012 pour espionner les principaux partis politiques du pays. Les agents ont recueilli des informations sur le soutien apporté aux partis par les autorités locales et les élites économiques. Le service de renseignement a également étudié les opinions des hommes politiques sur les États-Unis et leur position à l’égard des autres pays.