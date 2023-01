Intervention sur le marché secondaire : BAM s’explique

En réponse à la forte baisse de la demande constatée lors des séances des adjudications organisées chaque mardi par le Trésor pour financer son déficit budgétaire, la Banque centrale a choisi d’intervenir sur le marché secondaire à travers cette opération structurelle d’achat des bons du Trésor pour rétablir la demande sur ces instruments financiers , a indiqué Y. Issami lors d’un point de presse. Et de noter que cette baisse de la demande sur les bons du Trésor intervient suite à l’atteinte de la limite des bons détenus par les banques, fixée par leurs départements de risque, et ce en raison de la hausse des taux qui a impacté négativement la performance des portefeuilles détenus. Cette baisse est également expliquée par les craintes des investisseurs par rapport aux anticipations d’évolution des taux d’intérêt, liées principalement aux deux dernières révisions à la hausse du taux directeur. Cette opération d’”open market”, a-t-il poursuivi, a été mise en place de manière à contribuer à l’amélioration de la liquidité sur le marché des bons du Trésor en adéquation avec la conduite actuelle de la politique monétaire et l’indépendance de la banque centrale. “L’objectif n’est pas d’influencer le taux d’inflation, mais de rétablir la demande sur les bons du Trésor”, a-t-il insisté. Par ailleurs, le responsable a fait savoir que suite à cette opération, la taille du bilan de BAM n’a pas changé, précisant que “ce qui a été fait autour des achats des bons du Trésor a été réduit de la demande des banques sur le plan des avances à sept jours.” “On a eu une baisse de 13 Mrds DH sur les avances contre 16 Mrds DH d’achat des bons du Trésor”, a-t-il relevé, notant que le décalage des 3 Mrds DH est lié aux autres facteurs, dont la circulation fiduciaire. BAM avait organisé deux appels d’offres relatifs à une opération structurelle d’achat des bons du Trésor sur le marché secondaire auprès des banques contreparties aux opérations de politique monétaire, conformément à la Décision de Monsieur le Wali n° 80-W-20 et à la Lettre Circulaire No LC-BKAM-2020-8 relatives aux instruments de politique monétaire. Ces deux opérations ont enregistré respectivement des demandes globales de 15 Mrds DH et de 1,3 Mrd DH, totalement satisfaites par la Banque. Le prochain appel d’offres sera organisé le lundi 23 janvier 2023.