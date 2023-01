Intégration africaine : Le Maroc attaché à l’avènement de la ZLECAF

Dans son intervention lors d’une réunion du Sous-comité du COREP sur les questions économiques et commerciales, présidée par le Maroc, Mohamed Arrouchi, ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, a souligné que l’opérationnalisation de la ZLECAf constitue une étape cruciale vers la réalisation de l’intégration régionale du continent, insistant sur la nécessité de s’appuyer sur les stratégies et les projets pertinents de l’UA afin d’accélérer ce processus. L’opérationnalisation de la zone pourrait apporter des avantages économiques et sociaux importants pour la région, en permettant d’augmenter les revenus, de réduire la pauvreté et d’accélérer la croissance économique du continent.

Selon la Banque mondiale, la ZLECAF permettrait notamment d’ouvrir un marché de 1,3 milliard de consommateurs, avec un PIB estimé à 2,6 trillions de dollars et pourrait sortir 30 millions de personnes de l’extrême pauvreté.

Cela devrait contribuer à créer plus d’opportunités et d’emplois pour les citoyens africains, à développer les chaînes de valeur régionales et à renforcer les infrastructures et les bases du commerce intracontinental, a ajouté le diplomate marocain, rappelant que la ZLECAf constitue un accélérateur de la mise en place du marché intérieur africain en vue de parvenir à la création de la Communauté économique africaine prévue par le traité d’Abuja, en 2028.