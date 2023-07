IA : Infobip lance “Experiences”

“Infobip Experiences” permet aux entreprises de gagner du temps grâce à une bibliothèque de modèles de parcours alimentés par l’IA, allant de l’accueil et de l’engagement à la rétention et à la fidélisation, personnalisés en fonction des besoins de l’entreprise, indique la plateforme dans un communiqué.

Les études d’Infobip montrent que les consommateurs souhaitent de plus en plus avoir une conversation avec une entreprise ou une marque sur leur canal de communication préféré, ajoute la même source, précisant que “Infobip Experiences” aide ces entreprises à atteindre cet objectif en proposant des modèles de conversation qui résolvent les problèmes et ravissent les clients. “Infobip Experiences” propose, en effet, des intégrations transparentes qui permettent aux entreprises de connecter leur pile technologique existante en quelques clics. Les entreprises bénéficient ainsi d’une création et d’une orchestration plus rapides des parcours, ainsi que d’une vision connectée de l’expérience client. Le nouveau produit fournit des informations précieuses sur les parcours conversationnels grâce à de solides capacités d’analyse et de reporting. Les entreprises peuvent ainsi suivre le comportement des consommateurs, mesurer les performances et identifier les domaines à améliorer. En outre, les organisations peuvent optimiser leurs expériences conversationnelles grâce à des informations basées sur des données, afin d’obtenir de meilleurs résultats et d’offrir une satisfaction client exceptionnelle.

Selon la plateforme, “Infobip Experiences” sera disponible pour les entreprises de nombreux secteurs, notamment le commerce électronique, le sport et le divertissement, les soins de santé, les services financiers, les voyages et l’hôtellerie, le transport et la logistique, la production et la fabrication, et les télécommunications. Au fil du temps, les exemples incluent des cas d’utilisation propres à des secteurs verticaux spécifiques, comme les stocks de réserve et les retours de produits pour le commerce de détail, ou des cas d’utilisation propres à des secteurs verticaux différents, comme l’organisation de réunions et la messagerie basée sur la localisation.

“Infobip Experiences” fait partie du portefeuille de solutions d’engagement client en mode logiciel-service d’Infobip, qui fera l’objet d’une mise à niveau majeure en matière d’IA dans le courant du mois. “Avec la tendance croissante des consommateurs à vouloir interagir avec une entreprise ou une marque par le biais de canaux de chat conversationnels, il est devenu plus important pour les entreprises d’offrir de telles expériences”, a dit Ivan Ostojić, Chief Business Officer chez Infobip. “Les expériences alimentées par l’IA aident les entreprises à résoudre les points de douleur des clients tout en donnant un coup de fouet à leur transformation numérique, en ravissant les clients et en stimulant la fidélité et la croissance”, a-t-il expliqué, soulignant que “Experiences” qui est soutenu par l’IA générative démontre une fois de plus comment Infobip continue d’investir dans de nouveaux produits et services innovants pour s’assurer d’être la plateforme de communication leader du marché pour toutes les plateformes.

Infobip qui s’étend à plus de 75 bureaux dans le monde, permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centres de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer leur activité et de les fidéliser.