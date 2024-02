Homo sapiens : Nos aïeuls de Larache…

Une équipe de recherche internationale, composée de géologues marocains, allemands, français et espagnols, a pu identifier les empreintes, bien conservées, des ancêtres des êtres humains, celles de l’homo sapiens, actuellement localisé en Afrique du nord et au sud de l’Europe dans le bassin méditerranéen.

Les professeurs, des universités de Huelva et de Séville, accompagnés d’autres experts des universités de Brest et Aix, Marseille, Tübingen en Allemagne, et Abdelmalek Essaadi de Tétouan, estiment que l’homo sapiens aurait traversé le nord du Maroc pour rejoindre l’Europe.

Leurs recherches ont été publiées sur la revue scientifique Scientific Reports du groupe Nature. Elles ont retrouvé au minimum de 5 individus, enfants, adolescents et adultes dont la taille évolue entre 121 et 189 cm avec comme moyenne 160 cm, selon des comparaisons morphométriques.

Sur ce site près d’une plage de Larache, les empreintes étaient étonnement bien conservées et sont les plus grandes et les mieux conservées au monde à cette période. Les experts ont pu identifier 85 empreintes humaines

En Afrique du Nord, aucune empreinte n’était connue avant l’Holocène, donc l’âge de cette nouvelle découverte, environ 90 000 ans, « représente une étape importante pour la connaissance de l’évolution des hominidés », puisque dans cette région se trouve le premier homo sapiens (à Jbel Irhoud), ainsi que les sites africains les plus anciens et les plus riches du Moyen Âge, indique l’un des experts dans une déclaration au journal El Mundo.