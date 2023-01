Guerres, terrorisme et « lavage de cerveaux » : Un ancien officier US accable Washington

L’ex-officier du 11e bataillon d’opérations psychologiques des États-Unis a révélé au site anglophone Al-Manar, comment l’administration US a financé le groupe wahhabite Daesh, Al-Qaïda, le Front Al-Nosra et autres terroristes. Il a raconté comment il avait été emprisonné par le gouvernement américain après avoir révélé le soutien US aux groupes takifristes dans la région.

S. Bennett a également critiqué la politique de deux poids deux mesures concernant l’Ukraine et la Palestine, en révélant que les attentats du 11 septembre 2001 avaient été complotés par les sionistes. L’ancien officier américain a estimé que le peuple américain a subi un « lavage de cerveau », notant qu’il « doit se réveiller » et se tenir aux côtés du peuple palestinien contre les crimes israéliens.

Interrogé sur la possibilité de l’éclatement d’une troisième Intifada en Palestine, S. Bennett a déclaré que « nous sommes peut-être sur le point de voir les Israéliens assez fous commencer un autre combat, mais s’ils le font, ils le perdront. Ils se rendront compte que personne aux USA et en Europe ne soutiendra le génocide, l’apartheid et le sectarisme raciste d’Israël ». L’analyste US a fustigé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en le qualifiant de « criminel de guerre ». Dans ce contexte, il a révélé que le Mossad israélien était à l’origine des attentats du 11 septembre 2001, aux côtés des services de renseignement de plusieurs autres pays.

Parlant de l’Ukraine, l’ancien agent des opérations psychologiques a dénoncé « l’hypocrisie et les doubles standards » dans les relations avec l’Ukraine et la Palestine. Dans ce contexte, il a souligné que ce qui se passe en Ukraine est « un effort inutile », ajoutant que les États-Unis et l’UE « se tiennent du mauvais côté » tandis que la Russie « se tient du bon côté ». Il a souligné un changement dans les pouvoirs politiques dans le monde, « avec la diminution de l’influence occidentale et la montée des États indépendants ».

Selon lui, la Russie a déjà gagné la guerre contre l’Ukraine, s’attendant à une « révolution » contre Washington dans les pays européens cet hiver. « L’Europe a été trahi par les États-Unis qui a détruit sa capacité gazière ».

Invité à définir le terrorisme, S. Bennett a raconté comment il est devenu un «homme différent» après avoir été emprisonné à cause d’un rapport qu’il a remis au commandement de l’armée US qui révélait le financement des terroristes par le gouvernement américain. Il a également mentionné qu’il avait travaillé avec le lanceur d’alerte américain Edward Snowden.

Faisant l’éloge du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et le qualifiant d’orateur puissant, S. Bennett a espéré qu’il puisse s’adresser aux foules occidentales et « leur dire la vérité ».

Il a noté que les USA « souffrent énormément car ils sont mêlés à toutes sortes de perversions », soulignant que ce pays « a besoin d’être spirituellement guéri ».