Guerre ouverte entre Téhéran et Tel-Aviv : Trafic aérien perturbé. Des vols desservant le Moyen Orient suspendus

Ainsi, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirates, la compagnie nationale qatarienne Qatar Airways, ainsi que Dubai Aviation Corporation ont annulé leurs vols vers l’Iran, l’Irak et certains autres pays voisins. El Al Airlines, la compagnie aérienne israélienne, a suspendu ses vols à destination et en provenance d’Israël, tandis qu’Israir évacue ses avions de l’aéroport de Tel-Aviv.

En outre, plusieurs compagnies aériennes européennes ont également annulé leurs vols. Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne allemande, a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Téhéran, tandis que la compagnie aérienne polonaise LOT Polish Airlines a annoncé qu’elle n’utiliserait pas l’espace aérien iranien pour ses vols vers l’Asie. La compagnie française Air France, la néerlandaise KLM, la hongroise Wizz Air et la suisse SWISS ont suspendu leurs vols vers Tel-Aviv, cette dernière ayant fixé la date limite au 25 octobre.

La compagnie indienne Air India a également été contrainte de rediriger ses vols ou de les renvoyer vers leur point de départ. L’Agence fédérale russe du transport aérien (Rossaviatsiya) a interdit aux transporteurs aériens russes de voler vers et depuis Israël et l’Iran, ainsi que dans l’espace aérien de ces deux pays, de l’Irak et de la Jordanie. L’interdiction restera en vigueur jusqu’au 26 juin, sauf décision contraire. Dans la nuit du 12 au 13 juin, l’armée israélienne a lancé une série de frappes contre des installations militaires et nucléaires iraniennes. Cette attaque, baptisée « Opération Rising Lion », a fait au moins 78 morts et 329 blessés. La Russie, la Chine et l’Arabie saoudite ont exprimé leur inquiétude face à l’escalade au Moyen-Orient et ont appelé les parties à faire preuve de retenue.