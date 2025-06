Guerre ouverte entre Israël et l’Iran : Rabat garde le silence. Le PJD dénonce la forfaiture israélienne de plus

Cette offensive a ciblé plusieurs villes iraniennes et fait des victimes parmi les civils ainsi que parmi les cadres dirigeants, scientifiques comme militaires, constituant, selon le PJD, une escalade barbare et sans précédent. La formation que dirige Abdelilah Benkirane a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté d’un État membre de l’Organisation des Nations unies, ainsi qu’une mise à sac méthodique de ses ressources et de ses infrastructures. Il a pointé du doigt un mépris total des chartes et du droit international, le tout dans un climat de silence international honteux et d’une complicité américaine absolue – tant sur les plans militaire, politique que diplomatique.

Enfin, le PJD a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Assemblée générale, l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ainsi que l’ensemble des forces vives et des voix raisonnables à travers le monde, à entreprendre une action urgente pour condamner ces actes d’agression et pour dissuader l’entité israélienne de poursuivre ce que le parti qualifie « d’aventures aux conséquences imprévisibles », lesquelles représentent, selon lui, une menace réelle et grave pour la paix et la sécurité internationales.