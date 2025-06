Guerre israélo-iranienne : En une semaine, la 17ème vague de missiles iraniens fait des dégâts. La tension va crescendo

Dans l’après-midi de vendredi, une salve de 20 à 25 missiles a ciblé plusieurs régions, du nord au sud, en passant par le centre. Les sirènes d’alerte antiaérienne ont aussitôt retenti. Selon des sources israéliennes, les missiles ont atterri à six endroits différents, notamment la ville de Beersheba, directement touchée par trois missiles et Haïfa qui a été la cible de plusieurs missiles, faisant 17 blessés, dont deux graves. Des impacts ont été signalés dans plusieurs régions, indiquent ces médias sans précision. « Les Iraniens ont frappé deux points stratégiques » s’est borné à dire lemaire de Haïfa… Channel 13 a rapporté que des inquiétudes avaient été exprimées concernant la fuite de matières dangereuses suite à cette vague de bombardements iraniens. Sans en expliquer les raisons.

Le gouvernement israélien impose un black-out sur les informations qui concernent les sites sensibles touchés par les missiles iraniens. Shlomo Karhi,ministre israélien des Communications, et Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, ont annoncé ce matin une nouvelle décision gouvernementale imposant des restrictions strictes aux médias internationaux opérant en Israël en temps de guerre.

Selon cette décision, toute équipe de médias étrangers souhaitant diffuser depuis des zones de combat ou des sites d’atterrissage de roquettes doit obtenir l’autorisation écrite préalable du censeur militaire, concernant tant la diffusion elle-même que le lieu de diffusion.

En tout cas, Maersk, géant du transport maritime, a décidé de ne plus desservir le port de Haïfa en raison de missiles iraniens, ont rapporté des médias israéliens. EasyJet a décidé de son côté de suspendre ses vols vers Israël jusqu’en novembre, rapportent des médias israéliens.

Le porte-parole de l’opération du Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que « la dix-septième vague comprenait un bombardement combiné des missiles à longue portée et très lourds en plus de drones d’attaque et de drones suicides. » Il a ajouté qu’elle a visé « des sites militaires, des industries militaires et des centres de commandement appartenant à l’entité sioniste, des entreprises soutenant les opérations militaires de l’entité et les bases aériennes Nevatim et Hatzerim ».

Dans la matinée, l’Iran avait lancé une salve qui a visé le parc Gav Yam Negev à Beersheba, situé à côté d’un complexe militaire et de renseignement israélien à Beersheba au sud. Cette zone comprend l’unité de communication informatique, la ville des communications et du renseignement de Tsahal et des succursales d’entreprises telles que Rafael Aerospace Industries et Elbit Systems, spécialisées dans la recherche, le développement et la production d’industries militaires. Au début, la télévision iranienne avait fait état de tirs de missiles contre la base Nevatim situé dans le Néguev. Par la suite, des médias iraniens ont assuré que « l’attaque au missile balistique a visé la zone CyberSpark à Beersheba » et « le bâtiment détruit est Gav-Yam 4, qui fournit des services de cybersécurité avancés à l’armée israélienne. »

Le secrétaire du Cabinet Yossi Fuchs a indiqué qu’au 8eme jour de la guerre, 520 missiles sol-sol ont été tirés sur Israël jusqu’à présent. L’armée d’occupation israélienne a finalement conclu que la frappe est due à un missile qui n’a pas été intercepté. Le 13 juin, rappelle-t-on, l’entité sioniste a lancé une attaque de grande envergure contre l’Iran, bombardant des sites militaires, nucléaires et civils, et tuant des chefs militaires de l’armée et du CGRI, ainsi que des scientifiques nucléaires.

La société des chemins de fer a suspendu le trafic et il est question que 17 Israéliens ont été blessés. Ces derniers devraient « tenir compte des avertissements d’évacuation et éviter de s’approcher des sites militaires et de renseignement », avait averti Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

L’armée israélienne dit avoir attaqué des dizaines de cibles en Iran dans la nuit à l’aide de 60 avions militaires. Selon les médias israéliens, les sites visés seraient le quartier de Lavizan dans la capitale iranienne qui abriterait « le bunker souterrain » du guide suprême, l’ayatollah Khamenei que les dirigeants israéliens répètent vouloir éliminer. Dans la matinée, après le tir de missile iranien, un tweet du guide a été posté sur la plateforme X : « L’ennemi sioniste est puni. Il l’est en ce moment même ». les mêmes sources indiquaient aussi comme cibles visées « trois lanceurs de missiles prêts à être tirés depuis l’Iran vers Israël » et « le quartier général du SPND, centre stratégique de recherche sur l’armement nucléaire ». Les défenses aériennes ont abattu un drone israélien dans la région de Chourabad au sud de Téhéran, a rapporté matin l’agence iranienne Isna. Plus tard, des rapports iraniens avaient indiqué que les défenses aériennes interceptaient des cibles israéliennes à Chiraz, au sud-ouest du pays. La veille jeudi, les Gardiens de la révolution avaient assuré avoir abattu un drone Heron qui survolait Khorramabad dans la province de Lorestan à l‘ouest.

Plusieurs avions cargo transportant des armes et du matériel militaire destinés à l’armée israélienne ont atterri en Israël, selon le ministère de la Défense israélien précisant que la grande majorité des avions proviennent des États-Unis. Dans le lot, il y a aussi ceux en provenance d’Allemagne.

Une vive controverse a été suscitée par l’armée sioniste sur la nature du missile utilisé par l’Iran lors de ses récentes frappes, affirmant qu’il « possède plusieurs ogives, ce qui représente un nouveau défi pour nos défenses ».

Deux sources de sécurité ont confié au micro de la radio de l’armée israélienne que « le missile iranien qui a visé Gush Dan était composé de plusieurs petites ogives. Lorsque le missile iranien a explosé, il s’est dispersé dans plusieurs endroits dans la région de Gush Dan », ont-elles précisé.

Ces derniers jours, l’Iran a lancé de nouvelles vagues de missiles et de drones vers de vastes zones d’Israël, les plus importantes depuis le lancement de l’offensive israélienne sur son territoire, frappant des sites stratégiques dans la région de Tel-Aviv et de Haïfa.

Des médias iraniens ont rapporté que des missiles sophistiqués de type Sejjil, Fateh et Khorramchahr ont été utilisés ces derniers jours.

Selon le journal israélien Maariv, l’armée israélienne enquête sur le missile Khorramchahr. En mai 2023, le général martyr Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution avait parlé longuement d’une nouvelle version de ce missile, baptisé « Khorramchahr-4 ». « Lorsqu’un missile Khorramshahr-4 est lancé, 80 cibles sont touchées. Si 100 missiles de ce type sont lancés vers le territoire ennemi, ces missiles se transforment en 8 000 projectiles et atteignent les cibles », avait-il affirmé. Les médias iraniens indiquent que son ogive pourrait peser 1800 kg.

Le général Hajizadeh s’est élevé en martyr le 13 juin dernier, lors de l’offensive israélienne au cours de laquelle plusieurs commandants de de l’état-major de l’armée iranienne et des Gardiens de la révolution ont succombé.

Mohammad Hossein Ranjbaran, conseiller du ministre iranien des Affaires étrangères, a révélé qu’un « important complot » planifié par l’occupation israélienne visant le ministre Abbas Araghchi a été déjoué dans la capitale Téhéran. Il a précisé que « ce complot avait échoué grâce aux mesures de sécurité rigoureuses mises en œuvre par les services de renseignement iraniens ». Il a ajouté que « sans les mesures de sécurité précises prises par nos soldats inconnus », ce complot aurait probablement été mis à exécution ces derniers jours.

Il a en outre écrit dans un message sur la plateforme X que « les rumeurs concernant la visite d’Araghchi à Genève pour négocier avec la Troïka européenne avaient suscité une vague d’inquiétude quant à une possible cible israélienne », soulignant que « la menace était réelle et sérieuse ». Il a expliqué qu’A. Araghchi « ne se considère pas comme un simple diplomate, mais plutôt comme un soldat au service de la nation et suivant la voie du martyr Qassem Soleimani, dans son aspiration au martyre ».

Par ailleurs, l’agence de presse iranienne Fars, citant une source, a démenti l’information de Reuters concernant un appel téléphonique entre l’envoyé américain Steve Witkoff et A. Araghchi.