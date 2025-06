Des sources proches de l’administration US ont révélé les craintes présidentielles au quotidien new-yorkais. « Trump ne veut pas que cela se transforme en Libye », a-t-on confié de mêmes sources. Donald Trump a exprimé en privé ses inquiétudes sur une déstabilisation iranienne, établissant des parallèles avec les situations en Afghanistan et en Irak.

Ces révélations sont intervenues après des menaces iraniennes de frapper les intérêts US dans la région, en cas d’implication américaine. Les USA avait menacé de mener des frappes contre les installations nucléaires de Fordo et Natanz avec des « perceuses de bunker ».

Jeudi, Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que D. Trump décidera de son implication directe dans l’opération militaire israélienne en Iran « dans les deux prochaines semaines ». Elle a ajouté que le président US envisage également « une possibilité substantielle de négociations qui pourraient avoir lieu avec l’Iran dans un avenir proche ». Et d’ajouter que « la priorité absolue du président consiste à empêcher l’Iran d’obtenir une arme nucléaire ».

Rappelons que Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis, a exprimé des inquiétudes sur une éventuelle frappe préventive contre l’Iran, jugeant la situation préoccupante. Elle a critiqué, dans une vidéo, les « fauteurs de guerre » et les élites qui attisent les tensions, propos jugés embarrassants pour l’administration Trump.

Le locataire de la Maison Blanche a réagi en écartant la spécialiste du renseignement des discussions concernant l’Iran. Il a minimisé l’évaluation du renseignement américain sur l’Iran, se rangeant du côté d’Israël et considérant les propos de T. Gabbard comme une tentative d’influencer sa politique.

En Russie, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a mis en garde contre toute éventuelle frappe américaine contre des installations en Iran, soulignant qu’elle « entraînerait une nouvelle escalade ». Dans une interview accordée à la chaîne russe RT, D. Peskov a déclaré : « Nous ne voulons pas envisager ce scénario. Moscou considère qu’il s’agit d’une erreur, une mesure qui pourrait et entraînera inévitablement une nouvelle escalade majeure et compliquera davantage la situation dans la région.»

D. Peskov a souligné que le président russe Vladimir Poutine avait une vision complète de l’évolution des attaques israéliennes contre l’Iran. Ajoutant que le chef d’Etat russe «est l’un des rares présidents à avoir eu des entretiens téléphoniques, après le déclenchement de cette guerre, avec le Premier ministre israélien, le président iranien, le président des États-Unis, le président turc et le président des Émirats arabes unis. Il a une vision complète.»

Le porte-parole présidentiel a souligné que le président russe « a la capacité de fournir des services de médiation pour résoudre le conflit entre Israël et l’Iran si les parties le demandent ».

Plus tôt jeudi, le président russe a déclaré que l’Iran n’est pas en quête d’un soutien militaire de la part de Moscou. « L’Iran ne nous demande aucune assistance militaire », a-t-il assuré lors d’une réunion avec des responsables d’agences de presse internationales à Saint-Pétersbourg. « Même lorsque nous avons proposé par le passé de développer conjointement des systèmes de défense antiaérienne, l’Iran n’a manifesté que peu d’intérêt », a-t-il poursuivi. Et d’ajouter : « Il n’y a pas de clause de défense dans l’accord de partenariat stratégique, et nos amis iraniens ne la demandent pas non plus ».

Vendredi, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie a dénoncé les frappes israéliennes contre l’Iran, en particulier celles visant des installations nucléaires placées sous supervision internationale. Moscou les juge illégales, dangereuses, et susceptibles de provoquer une « catastrophe nucléaire » régionale. Elle exige leur arrêt immédiat. Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, a fermement condamné les attaques israéliennes contre l’Iran en précisant que « les frappes israéliennes intensives contre les installations civiles iraniennes sont absolument inacceptables et illégales au regard du droit international ». Moscou exige « l’arrêt immédiat des bombardements et des frappes sur l’Iran, en particulier contre les installations nucléaires placées sous la protection de l’AIEA », a souligné le diplomate russe. Il a mis en garde contre « une nouvelle catastrophe nucléaire, sans précédent, dans la région », affirmant que des sites civils liés au nucléaire étaient toujours sous le feu.

V. Nebenzia a désigné les États-Unis, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni comme « co-auteurs de l’agression israélienne », en raison de leur soutien diplomatique à Tel-Aviv et de leur pression sur l’AIEA. Il a notamment cité une déclaration du chancelier allemand Friedrich Merz, selon laquelle « Israël fait le sale boulot à notre place ».

Pour le diplomate russe, cette opération militaire est intervenue à la veille de nouvelles négociations entre Washington et Téhéran, traduisant un « mépris total pour les efforts diplomatiques » – y compris ceux de leur propre allié américain.

Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA désormais dans le collimateur des Iraniens, a rappelé que les inspections n’ont trouvé aucune preuve concrète d’un programme iranien d’armement nucléaire. Il a précisé que « l’AIEA est en mesure, grâce à un système de vérification robuste, de garantir qu’aucune arme nucléaire ne sera développée en Iran ». Il a également cherché à rassurer sur les risques immédiats. « Le niveau de radiation à l’extérieur de l’installation de Natanz reste normal, sans impact radiologique sur la population », bien qu’une contamination interne au site ait été confirmée. Il a indiqué que les inspecteurs de l’AIEA retourneront en Iran dès que la sécurité sera assurée.

Un moment inattendu a marqué la séance lorsque Dorothy Shea, envoyée spéciale des États-Unis auprès des Nations unies, a déclaré que « le gouvernement israélien a semé le chaos, la terreur et la souffrance dans toute la région ». La diplomate s’est rapidement corrigée, précisant qu’elle faisait en réalité référence à l’Iran. Ce lapsus n’a pas manqué de susciter des réactions dans la salle.

Alexeï Likhatchev, directeur de Rosatom, a averti de son côté qu’une éventuelle attaque contre la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, sur la côte du golfe Persique, pourrait avoir des conséquences désastreuses, soulignant que la communauté internationale partage cette préoccupation. Il a également annoncé l’évacuation partielle du personnel russe. Si la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, située sur la côte du golfe Persique, est frappée, la catastrophe sera semblable à celles de Tchernobyl et de Fukushima, a-t-il précisé aux journalistes. Selon lui, une attaque contre le premier réacteur en exploitation pourrait provoquer la destruction du réacteur nucléaire avec « toutes les retombées qui s’en sont suivies ». « Nous ne pouvons en aucun cas le permettre. Ainsi, toute la famille mondiale est d’accord, notamment avec l’AIEA, sur le fait qu’il est inacceptable de laisser une arme proche d’un site nucléaire en fonctionnement », a souligné le directeur de Rosatom.

Le Premier ministre israélien a déclaré que l’objectif de cette opération était de détruire le programme nucléaire iranien. Selon l’AIEA, les frappes israéliennes ont provoqué une augmentation du niveau de radiation à l’intérieur de certains sites. Israël, quant à lui, continue de frapper les installations nucléaires iraniennes.