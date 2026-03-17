Guerre israélo-américaine contre l’Iran : L’Irak dans le maelström

L’ambassade américaine à Bagdad a été la cible d’attaques de drones mardi après minuit.

Le correspondant d’Al-Mayadeen à Bagdad a rapporté que quatre drones avaient initialement visé l’ambassade américaine dans la capitale irakienne, avant que des informations ne fassent état d’une nouvelle attaque menée par une nuée de drones.

Le correspondant de la chaine d’information libanaise avait précédemment signalé l’activation du système de défense aérienne de l’ambassade américaine indiquant que des explosions ont été entendues à Bagdad. Il a également signalé des explosions sur la base aérienne américaine Victory, à l’aéroport international de Bagdad.

La Résistance islamique en Irak a revendiqué l’attaque contre cette base assurant qu’il y a eu « 6 tués et des dizaines de blessés parmi les militaires américains »

Dans la journée de lundi, le ministère irakien de l’Intérieur a annoncé qu’un drone avait ciblé un hôtel à Bagdad, sans faire de blessés ni de dégâts matériels. Il a déclaré qu’après inspection, « il a été établi qu’un drone avait percuté la clôture supérieure de l’hôtel ». Le ministère a condamné l’attaque, affirmant que « cibler des missions diplomatiques en Irak est un acte répréhensible qui porte atteinte à l’État de droit ».

Le gouvernement irakien a également rendu compte d’« attaques terroristes contre le champ pétrolier de Majnoun, l’hôtel Al-Rashid et l’ambassade des États-Unis », estimant qu’elles ont de graves répercussions.

Auparavant, un drone avait attaqué l’hôtel Al-Rashid, situé dans la Zone verte, qui abrite des bâtiments gouvernementaux et l’ambassade des États-Unis. Des panaches de fumée s’en étaient dégagées.

Des sources sécuritaires avaient aussi indiqué aux médias irakiens que deux roquettes Katioucha ont été tirées sur l’ambassade des États-Unis à Bagdad. Au moins quatre personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque à la roquette qui a visé une maison dans le quartier de Jadriya, dans la capitale irakienne Bagdad, a indiqué mardi une source sécuritaire.

Le bilan pourrait encore s’alourdir, a précisé la source à Shafaq News, ajoutant que les premières informations indiquent que la maison abritait des membres de factions armées irakiennes.

Cette attaque intervient alors que les hostilités dans la région se sont intensifiées depuis que Israël et les États-Unis ont lancé des frappes conjointes contre l’Iran le 28 février, faisant jusqu’à présent plus de 1 300 morts, dont l’ancien guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.