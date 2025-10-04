Guerre génocidaire israélienne : En dépit de l’appel de D. Trump, l’armée sioniste continue ses tueries

Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, a indiqué que les deux délégations avaient « commencé à se déplacer pour tenir des discussions au Caire demain et après-demain afin d’examiner l’organisation des conditions sur le terrain pour l’échange de tous les otages [israéliens] et prisonniers [palestiniens], conformément à la proposition » de Donald Trump.

Dans la matinée de samedi, le bureau du Premier ministre israélien a annoncé que, compte tenu de la réponse du Hamas, Tel-Aviv se prépare à mettre en œuvre la première phase du plan du président américain visant à libérer immédiatement tous les prisonniers. « Nous continuerons à travailler en pleine coopération avec le président et son équipe pour mettre fin à la guerre, conformément aux principes établis par Israël et conformes à la vision du président Trump », a ajouté le bureau de Benjamin Netanyahu. Des médias israéliens ont rapporté que le commandement politique a ordonné à l’armée de réduire ses opérations offensives. Un responsable israélien a assuré pour l’agence Axios que l’armée va se concentrer uniquement sur des opérations défensives dans la bande de Gaza et mettre fin à la tentative de prise de la ville de Gaza. Le journal israélien Yediot Ahronoth a toutefois constaté que c’est bien avant les déclarations du Hamas et du président américain qu’elle avait gelé son attaque contre le camp des réfugiés al-Chati’ qui devait débuter en début de semaine. Le journal a noté que « l’armée n’a pas encore atteint les bastions et cibles du Hamas à Gaza dans le cadre de l’opération Gideon B, car tout se déroule lentement et prudemment, grâce à une coordination totale entre les niveaux politique et militaire depuis un mois. » Amir Bohbot, correspondant militaire israélien, a fait état de consultations et d’évaluations qui sont en cours au sein de l’appareil militaire et sécuritaire israélien concernant la mise en œuvre de la première partie de l’accord. « Chacun a constaté l’état de préparation sur le terrain pour le transfert de tous les otages israéliens de Gaza ! », a-t-il rapporté.Selon lui, il a été décidé que « les questions complexes seraient soumises à la haute direction pour prendre des décisions, et non laissées aux décisions sur le terrain, afin d’éviter toute erreur d’appréciation ». Et d’ajouter : « Dans les 72 heures suivant la réception par le Hamas d’une réponse positive (avec un « mais » ajouté), il est fort probable que des retards surviennent. Tout dépend des États-Unis et de Trump ».

Dans les médias israéliens, les analyses font part de la consternation et de la colère des chroniqueurs et correspondants israéliens. Décrivant comment D. Trump a célébré la réponse du Hamas a son plan « comme si le Hamas avait approuvé à 100 % sa décision » alors que « ce n’est pas le cas ». Le correspondant de Channel 14 estime que le président américain est tombé dans le piège de la déclaration du Hamas après avoir appelé publiquement Israël à cesser ses attaques dans la bande de Gaza, donnant ainsi l’impression que les États-Unis adoptaient le discours du Hamas pour la première fois depuis le début de la guerre. Le chroniqueur politique de la radio militaire israélienne juge que Washington avait enfreint la règle de « ne pas négocier sous le feu », soulignant que le drame qui règne aujourd’hui à Jérusalem reflète l’ampleur du choc suscité par la décision de D. Trump d’appeler à un arrêt immédiat des bombardements, le Hamas étant « prêt à la paix ». Dafna Liel, correspondante de Channel 12, a souligné que le plus important était l’exigence de D. Trump d’un cessez-le-feu par Israël jusqu’à la conclusion des négociations, une mesure que les services de sécurité israéliens redoutaient depuis des mois. Le correspondant de Channel 11 a qualifié la réponse palestinienne de « victoire de la famille criminelle Al Thani », en référence au soutien qatari. Le journaliste Suleiman Masouda de la chaîne Kan a expliqué que le Hamas n’a pas proposé de réponse positive, mais a plutôt exigé des négociations sur des questions essentielles telles que la détention des prisonniers et une autorité alternative à Gaza, tout en refusant de rendre les armes. Selon lui, D. Trump a contraint Israël à suspendre temporairement les combats au nom des négociations, ce qui a permis aux États arabes de remporter une nouvelle victoire tactique après que Netanyahu a introduit des amendements à son plan, transformant radicalement l’ensemble de l’initiative. La chaîne Kan a qualifié cette situation de « ternissement de la réputation d’Israël » par D. Trump qui ne peut plus affirmer que la réponse du Hamas est inacceptable. Hezi Simantov, correspondant de la chaîne 13, a relevé que « le Hamas est sorti vainqueur de tout cela », tandis que l’analyste militaire Yossi Yehoshua a souligné que l’armée israélienne est désormais en position défensive après que D. Trump a interdit les négociations sous le feu, affirmant que le chef d’état-major a donné l’ordre de préparer la première phase du plan de libération des prisonniers. Citant un responsable israélien, Channel 12 a quant à elle argué que B. Netanyahu a été surpris par l’annonce de D. Trump, d’autant qu’il considère la réponse du Hamas comme un rejet du plan de Washington. Il aurait insisté, lors de ses consultations, sur la nécessité de coordonner sa position avec la Maison-Blanche afin d’éviter de donner l’impression que le Hamas avait donné son approbation tacite, selon ce media israélien.

Arnaque de Trump et Netanyahu

Dans les pays arabes, des observateurs appréhendent une nouvelle arnaque concoctée par D. Trump et D. Netanyahu en vue d’obtenir la libération des captifs israéliens, après quoi l’armée israélienne poursuivrait son offensive sur la bande de Gaza en préparation au transfert des Gazaouis tout en accusant le Hamas de ne pas avoir respecté le plan de Trump. Sachant que ce qui empêche cette offensive d’être menée à fond est la présence des captifs dans l’enclave et dont les lieux de détention n’ont pas été découverts par l’armée israélienne après 24 mois de guerre. B. Netanyahu ne peut supporter l’opprobre de leurs parents et proches voire de l’opinion publique israélienne s’ils périssent pendant son offensive dévastatrice.

Dans la nuit de vendredi, Oussama Hamdan, responsable du Hamas, avait indiqué que les cadavres de certains d’entre eux sont enterrés dans les zones occupées par l’armée israélienne. Dans la nuit de samedi, une manifestation est prévue à Tel Aviv avec pour mot d’ordre: « Seule la pression populaire ramènera tous les otages ».

Le Hamas a annoncé vendredi soir sa position officielle concernant le plan proposé par le président américain Donald Trump, qui appelle à la cessation de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et à l’échange des prisonniers. Dans un communiqué publié à l’issue de vastes consultations au sein de ses instances dirigeantes, avec diverses factions palestiniennes et des médiateurs, le mouvement a déclaré avoir pris une décision « responsable » après mûre réflexion et avoir soumis sa réponse officielle aux médiateurs. Le mouvement a expliqué qu’il « apprécie les efforts arabes, islamiques et internationaux, ainsi que ceux du président américain, appelant à la fin de la guerre dans la bande de Gaza, à un échange de prisonniers, à l’entrée immédiate de l’aide humanitaire et au rejet de l’occupation de la bande de Gaza ou du déplacement de notre peuple ». Plus, il a confirmé son accord pour la libération de tous les prisonniers israéliens, vivants et morts, conformément aux modalités d’échange prévues dans la proposition, à condition que les conditions de terrain appropriées soient réunies pour cet échange. Comme il s’est déclaré prêt à entamer immédiatement des négociations par l’intermédiaire de médiateurs afin d’en discuter les détails. Le mouvement a aussi réitéré son accord pour confier l’administration de la bande de Gaza à un organisme palestinien de technocrates indépendants, issu d’un consensus national et bénéficiant du soutien arabe et islamique. La déclaration souligne que « les autres questions incluses dans la proposition Trump, relatives à l’avenir de Gaza et aux droits nationaux du peuple palestinien, relèvent d’une position nationale globale fondée sur le droit et les résolutions internationaux pertinents. Elles seront débattues dans un cadre national palestinien global, dont le Hamas fait partie.» Le mouvement conclut sa déclaration en affirmant son adhésion aux principes et aux droits du peuple palestinien, et son engagement à œuvrer avec toutes les forces et factions pour la défense de l’intérêt national suprême.

« Nous sommes prêts à entamer des négociations concernant un échange de captifs. Nous refusons qu’une partie non palestinienne gère les affaires de Gaza. » a déclaré O. Hamdan à la chaîne Al-Arabiya. Selon lui, les corps de certains captifs ont été enterrés et d’autres se trouvent dans des zones où les forces d’occupation sont présentes. « Il y a des problèmes sur lesquels le Hamas n’a pas le monopole et qui nécessitent un cadre palestinien plus large. Le mouvement ne peut pas y répondre seul », a-t-il aussi indiqué.

Trump : arrêter les bombardements

Après avoir consulté la réponse du Hamas, le président américain a demandé à Israël de cesser les bombardements. « Au vu de la déclaration du Hamas, je pense qu’il est prêt à une paix durable. Israël doit cesser immédiatement de bombarder Gaza afin que nous puissions extraire les otages rapidement et en toute sécurité ! Pour l’instant, c’est trop dangereux. Nous discutons déjà des détails qui doivent faire l’objet d’un accord. Il ne s’agit pas seulement de Gaza, mais de la paix tant attendue au Moyen-Orient », a-t-il écrit sur son compte Truth social. Auparavant, il avait posté sur sa page la déclaration du Hamas.

A rappeler que les Brigades al-Qods, branche armée du Jihad islamique palestinien, critique vis-à-vis du plan américano-israélien, avaient annoncé vendredi l’explosion d’un véhicule militaire israélien via un engin explosif antichar lors de son incursion dans le quartier de Cheikh Radwan à Gaza. Elle ont également confirmé que « ses combattants ont affronté mercredi dernier, à la mitrailleuse et à la grenade, une force des forces spéciales israéliennes rue al-Jalaa à Gaza, atteignant directement la cible. Elles ont également annoncé la destruction d’un véhicule militaire israélien par la un engin explosif antichar prépositionné près de la mosquée al-Aziz, dans la zone des tunnels de Gaza, le 29 du mois dernier. Dans le même contexte, les médias israéliens ont rapporté « qu’un hélicoptère d’évacuation avait atterri à l’hôpital Soroka pour transporter des soldats israéliens blessés lors d’affrontements à Gaza ». Les forces d’occupation poursuivent leur agression contre la ville de Gaza et l’ensemble de la bande de Gaza, tandis que les factions de la résistance palestinienne affrontent les forces d’occupation et continuent de cibler les colonies de l’Enveloppe de Gaza malgré l’agression et le siège israéliens.