Guerre entre Riyad et Sanaa : Passe-d’armes persistantes entre les belligérants

Y. Saree, porte-parole de l’armée de Sanaa, a rappelé que l’Arabie saoudite a lancé plus de 2 900 frappes aériennes et attaques de missiles au cours des 100 derniers jours, faisant plus de 562 martyrs et blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Il a en outre signalé quatre opérations militaires d’envergure au cours des dernières 48 heures utilisant un certain nombre de missiles balistiques et de drones. Selon lui, la première attaque a visé le bâtiment du ministère de la Défense à Riyad, la seconde a ciblé l’aéroport international Roi Fahd de Dammam et a entraîné la perturbation du trafic aérien, la troisième a visé Aramco à Yanbu, provoquant un incendie sur le site ciblé et la quatrième l’aéroport international d’Abha le touchant de plein fouet.

Aramco évacué à Dhahran

En Arabie saoudite, la coalition saoudienne a annoncé jeudi avoir intercepté et détruit un drone dans la capitale saoudienne. De son côté, l’agence de presse saoudienne (SPA) a cité le ministère de l’Énergie qui a déclaré que mercredi matin, un drone qui tentait de cibler l’une des installations du champ de Shaybah appartenant à Saudi Aramco dans la province orientale a été intercepté, dans un incident qui a entraîné la mort de deux résidents, un Philippin et l’autre Népalais, et les blessures de deux autres résidents de nationalités pakistanaise et indienne. Dans la foulée, Aramco a sommé la totalité de son personnel travaillant encore au siège de Dhahran, dans l’est du royaume, d’évacuer les locaux, ont affirmé à l’AFP deux sources informées de cette décision.

Par ailleurs, Média militaire yéménite, tribune médiatique des forces de Sanaa a diffusé des images montrant des forces et des véhicules de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pris pour cible dans la province de Marib, à l’aide de drones d’attaque Shawaz.